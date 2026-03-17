Crime, política e desporto marcam a actualidade em Portugal e no mundo

Público:

- "PJ abriu quase 1400 inquéritos por extorsão sexual nos últimos dois anos"

- "Médio Oriente. UE resiste à pressão de Trump e recusa envolver-se na guerra do Irão"

- "Pacote laboral. Patrões e UGT viram 'progressos' na negociação"

- "PS de fora. PSD quis dividir com o Chega três nomes para o TC"

- "Champions. Sporting promete golos e uma melhor versão de si"

- "Cinema. Paul Thomas Anderson: Óscar atrás de Óscar"

- "Lisboa. Deve a velocidade mudar em certas vias de Lisboa? Câmara admite avaliar"

- "Estudo. Não é não ter médico de família, mas ter seguro que leva as pessoas para o privado"

Correio da Manhã:

- "Declaração de rendimentos. Cinco ministros obrigados a revelar lista de clientes"

- "Reportagem CM. Refugiados do Irão entre o medo e o apoio a Trump"

- "Sporting-Bodo/Glimt. 'Focados em algo extraordinário', Borges acredita no milagre"

- "Benfica. Crise de Pavlidis abre espaço para Ivanovic"

- "FC Porto. Dragão quer segurar nova joia polaca"

- "Espancamento. Motorista TVDE deixa utente em coma"

- "Banco de Portugal. Fundo de Pensões paga reforma milionária de Centeno"

- "Inflação. Subida dos combustíveis 'asfixia' bombeiros"

- "Almada. Bala perdida atinge cara de menina em bairro"

- "Tragédia na estrada. Acidentes de moto matam uma pessoa a cada dois dias"

- "Aniversário. CMTV celebra 13 anos sob o signo da liderança"

Jornal de Notícias:

- "Venda de casas em leilão caiu para metade nos últimos sete anos"

- "Governo aponta aos 30 milhões de passageiros por ano no Porto"

- "Champions. Só um leão extraordinário conseguirá dar a volta aos noruegueses"

- "Trabalho. UGT fala em avanços e já admite acordo na reforma das leis laborais"

- "Amêijoa. Traficantes usavam via reservada da A12 para fintar GNR"

- "Irão. Trump faz pressão para conseguir apoio militar no Golfo"

- "Póvoa de Varzim. Barco foi ao fundo mas os seus oito pescadores foram salvos"

- "Noite dos Oscars. 'Batalha' ganha com seis prémios no bolso"

Diário de Notícias:

- "Lisboa é das capitais com preços mais elevados nos transportes públicos em relação ao rendimento"

- "Cinema. Os Óscares americanos tiveram derivações norueguesas e russas"

- "Saúde. ULS Lisboa Ocidental exige nacionalidade portuguesa em concursos de recrutamento. Prática 'é ilegal', dizem advogados"

- "Guerra. Europeus entre o 'Não' resoluto e a 'mente aberta' à proposta de Trump para Ormuz"

- "Lei do Trabalho. Vontade dos parceiros negociarem acordo laboral venceu dramatização da CGTP"

- "Partido. Livre quase quintuplicou militância nos últimos dois anos"

- "Adolfo Mesquita Nunes. 'Estamos a entrar numa sociedade em que podemos deixar de acreditar em qualquer coisa'"

- "Digressão. Yerai Cortés em Portugal mostra como a guitarra de flamenco lhe 'sai do peito'"

- "Liga dos Campeões. Fazer história ou alimentar a maldição, o desafio do Sporting com o Bodo/Glimt"

- "Râguebi. Manuel Vareiro, um dos heróis da conquista europeia dos 'Lobos'"

Negócios:

- "REN antecipa fatura da energia a subir à boleia dos combustíveis"

- "Falta de 'chips' vai fazer disparar preço dos telemóveis"

- "Literacia. Jovens sem conhecimento básico acham que sabem gerir dinheiro"

- "Orçamento. Conselho das Finanças públicas pede meios para novas regras"

- "UGT e patrões já veem 'mais aproximações' na lei laboral"

- "Radar África. Energia será prioritária no crédito a Moçambique"

O Jornal Económico:

- "EUA mais do que duplicam investimento em Portugal"

- "Construir uma central nuclear no país custa até 18 mil milhões"

- "Crise nos preços energéticos"

- "OPA da Bondalti sobre a Ercros bem-sucedida"

- "Portuguesa ACA Real Estate investe 258 milhões"

- "Adiadas eleições: TC, Conselho de Estado e Provedor de Justiça"

- "Há mais matéria laboral que 'aproxima do que separa'"

- "Trabalho. Após retoma de negociações, o tom é de otimismo. Governo abre a porta a acordo e fala em 80 artigos consolidados. Patrões falam em avanço. UGT sinaliza 'atitude diferente'"

- "Banca tem almofada 'sólida' para enfrentar incerteza em 2026"

O Jogo:

- "FC Porto. Miúdos chegam-se a frente. Gabri Veiga quebrou 'jejum' que durava há 18 jogos"

- "Desde que Samu se lesionou, dois terços dos golos foram marcados por jogadores sub-20"

- "Froholdt. 2 golos 20 anos"

- "William Gomes 2 golos 20 anos"

- "Pietuszewski 3 golos 17 anos"

- "Rodrigo Mora 1 golo 18 anos"

- "Liga dos Campeões. Sporting-Bodo/Glimt 17H45. 'Acredito muito'. Rui Borges passa mensagem de confiança e promete equipa a lutar pelo apuramento"

- "Maxi Araújo, Morita e Pote de volta à titularidade"

- "Queixa do FC Porto contra Hjulmand arquivada pelo Conselho de Disciplina"

- "Benfica. Outra nega a Mourinho. Rejeitado recurso do castigo, TAD é hipótese"

- "Otamendi prepara regresso ao onze"

A Bola:

- "Otamendi para a vida. Benfica quer a renovação, jogador decide no final da época"

- "Conselho de disciplina não aceita recurso por Mourinho, Benfica admite seguir para o tribunal arbitral"

- "Sporting - Bodo/Glimt. Eles acreditam. Leão sonha com reviravolta"

- "Luís Guilherme em dúvida por lesão"

- "Vamos à procura do jogo perfeito. - Rui Borges"

- "Esta Champions tem sido de 'remontadas' - Pedro Gonçalves"

- "FC Porto. Pietuszewski e Froholdt na mó de cima. Polaco à porta da seleção; dinamarquês desperta interesse mas cláusula protege o dragão"

- "Nacional. E o melhor ataque em Portugal é do... Casa Pia B"

- "NBA. O campeão que agora também tem um Óscar"



Record:

- "Sporting-Bodo/Glimt. Promete. Leão só pensa na reviravolta"

- "Rui Borges. 'Estou focado em fazer algo extraordinário'"

- "Embaixadora norueguesa orgulhosa. 'Jogar no enorme Alvalade é uma grande experiência'"

- "Queixa do FC Porto arquivada. Hjulmand sem castigo"

- "Benfica. Mourinho outra vez de fora. CD rejeita recurso"

- "FC Porto. Sintonia de futuro. Ligação entre Pietuszwski e Froholdt rende 3 golos em 3 jogos"

- "Central de luto. Thiago Silva decide se defronta Estugarda