José Luís Carneiro reeleito secretário-geral do PS com 96,9% dos votos

José Luís Carneiro foi hoje reeleito secretário-geral do PS com 96,9% dos votos expressos nas eleições diretas em que foi candidato único, quando faltam apurar 91 secções, indicou fonte oficial do partido.

De acordo com resultados provisórios divulgados esta noite José Luís Carneiro já obteve 20.012 votos, tendo sido registados também 489 votos brancos e 135 nulos.

O universo de votantes foi de 20.636 militantes, numas eleições diretas cuja taxa de participação se situou nos 53,2%.

José Luís Carneiro vê assim reforçada a votação face à primeira vez em que foi eleito líder dos socialistas.

Quando foi eleito pela primeira vez secretário-geral do PS, em junho do ano passado, também como candidato único, José Luís Carneiro teve 95,4% dos votos, equivalendo a 17.434 boletins.

Nessa eleição foram registados também 701 votos brancos e 128 nulos, numas diretas em que a taxa de participação foi de 48,9% e quando votaram cerca de 18 mil socialistas.