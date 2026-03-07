Exército israelita diz ter lançado ataques "de grande escala" sobre Teerão

Israel disse hoje ter lançado ataques "em grande escala" sobre a capital do Irão, Teerão, enquanto a televisão estatal iraniana relatava uma explosão na parte ocidental da cidade.

"Tsahal iniciou uma onda de ataques em grande escala" contra alvos governamentais na capital iraniana, indica um comunicado do exército israelita.

Este anúncio ocorreu pouco depois de o exército ter dito que tinha detetado uma nova salva de disparos de mísseis iranianos em direção a Israel.

Os Estados Unidos e Israel lançaram a 28 de fevereiro um ataque militar contra o Irão, tendo matado durante a ofensiva o 'ayatollah' Ali Khamenei, líder supremo do país desde 1989.

O Conselho de Liderança Iraniano assume atualmente a direção o país.

O Irão encerrou o estreito de Ormuz e lançou ataques de retaliação contra alvos em Israel, bases norte-americanas e outras infraestruturas em países da região como Arábia Saudita, Bahrein, Emirados Árabes Unidos, Qatar, Kuwait, Líbano, Jordânia, Omã e Iraque. Incidentes com projéteis iranianos também foram registados em Chipre e na Turquia.

Desde o início do conflito, foram contabilizados mais de mil mortos, na maioria iranianos.