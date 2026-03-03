"Governo forreta com os agricultores aumenta apenas dois cêntimos na cana"

O Governo Regional anunciou esta terça-feira um aumento de dois cêntimos por quilograma na cana-de-açúcar, a pagar aos produtores na próxima safra, que se inicia dentro de pouco tempo, o que o JPP considera ser "uma esmola e uma injustiça".

O anúncio surgiu depois de uma reunião entre o Governo Regional do PSD-CDS com operadores económicos, a ACIF e os representantes dos agricultores. "Em contactos recentes, os produtores pediram ao JPP para ser porta-voz das suas dificuldades, o que fizemos, nos últimos dias, por mais de uma vez", afirmou Rafael Nunes, deputado do JPP. "Em intervenções públicas, sensibilizamos o Governo para a necessidade de aumentar de 60 para 70 cêntimos Kg o preço a pagar este ano pela cana-de-açúcar, o governo fez ouvidos de mouco, foi injusto e forreta para com os agricultores, mas é mãos largas a esbanjar milhões de euros em jantaradas luxuosas".

A proposta do executivo fica muito aquém do valor proposto pelo JPP. O maior da oposição pretendia um aumento de 10 cêntimo Kg, o governo concedeu apenas dois cêntimos. "Qualquer aumento é sempre bem-vindo, mas não deixa de ser caricato que, numa completa alienação da realidade vivida pelos produtores, a secretaria da Agricultura e Pescas anuncie um aumento irrisório".

Rafael Nunes foca-se nos "aumentos brutais" dos factores de produção para referir que "com esta esmola, os agricultores vão ter que ir ao próprio bolso buscar dinheiro" para suportar a inflação generalizada, que tem pressionado ainda mais o agravamento de preços nos fitofármacos (remédios agrícolas), combustíveis, transporte, água para rega e aumento considerável da mão-de-obra.

Um quadro que o também vice-presidente da Assembleia Legislativa da Madeira (ALRAM) coloca em oposição à valorização da aguardente de cana e do rum, mencionando, a título de exemplo, que o preço da aguardente de cana tem vindo a ser valorizado, variando, actualmente, entre cerca de 23 euros e mais de 37 euros (com base nos preços praticados em lojas online e garrafeiras especializadas).