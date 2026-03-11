Montenegro anuncia que Portugal vai disponibilizar 10% das reservas de petróleo

O primeiro-ministro, Luís Montenegro, anunciou hoje que Portugal vai disponibilizar "em princípio" 10% das reservas estratégicas de petróleo para poder haver mais oferta e maior contenção nos preços dos combustíveis.

"Vamos partilhar com vários parceiros à escala internacional aquela que foi uma das conclusões da reunião do G7 e vamos disponibilizar uma parte importante, em princípio 10%, das nossas reservas estratégicas para poder haver mais oferta e maior contenção no preços dos combustíveis", anunciou Luís Montenegro, em declarações aos jornalistas.

Portugal associa-se assim ao acordo dos países membros da Agência Internacional de Energia (AIE) que decidiram hoje libertar no conjunto nos mercados 400 milhões de barris de petróleo das reservas estratégicas.

À saída das jornadas parlamentares do PSD, que terminaram hoje em Caminha, Viana do Castelo, Montenegro, líder do partido, sublinhou que o governo português "está alinhado com aquilo que está a acontecer no âmbito da União Europeia e de outros países".

A este propósito, adiantou que na última reunião com os parceiros europeus em que o ministro das Finanças participou foi pedido que o governo português explicasse "o mecanismo de desconto no ISP para eventualmente se poder aplicar também" noutros países.

"É sabido que a Grécia e a Croácia já também tomaram decisões do ponto de vista da contenção do aumento dos preços. E nós estamos a partilhar exatamente aquilo que cada um está a fazer para poder conformar uma estratégia comum que possa de alguma maneira conter os efeitos sobre as famílias e sobre as empresas", disse.

Segundo o diretor executivo da Agência Internacional de Energia, Fatih Birol, vão ser disponibilizados para o mercado 400 milhões de barris de petróleo, devido ao encerramento efetivo do estreito de Ormuz.

Esta é a sexta vez que a AIE coordena a liberação de reservas estratégicas de petróleo.

Com a libertação dos 400 milhões de barris de petróleo, mais do que o dobro da intervenção recorde anterior da agência no início da guerra na Ucrânia, quando libertou 182 milhões de barris de petróleo bruto, pretende-se compensar o abastecimento perdido devido ao encerramento efetivo do estreito de Ormuz.

Os Estados Unidos e Israel lançaram no sábado um ataque militar contra o Irão, para "eliminar as ameaças iminentes do regime iraniano", e Teerão respondeu com mísseis e drones contra bases norte-americanas na região e alvos israelitas.

O Irão encerrou o estreito de Ormuz e lançou ataques de retaliação contra Israel, bases norte-americanas e outras infraestruturas em países da região como Arábia Saudita, Bahrein, Emirados Árabes Unidos, Qatar, Kuwait, Líbano, Jordânia, Omã, Iraque, Chipre e Turquia.