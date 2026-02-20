Sérgio Gonçalves explica decisões europeias aos mais novos

O eurodeputado Sérgio Gonçalves visitou esta manhã a Escola EB1-Pe da Calheta, numa iniciativa dedicada a explicar, de forma simples e directa aos mais jovens, o que é a União Europeia e como é que as decisões tomadas em Bruxelas influenciam também a Madeira.

"Integrada no trabalho contínuo que o eurodeputado assumiu como uma prioridade para o mandato, de reforçar a literacia europeia junto das gerações mais jovens, a visita procurou mostrar que a Europa não é uma realidade distante, dando como exemplos situações concretas do quotidiano, como a possibilidade de viajar livremente pelo território da União Europeia, o apoio a programas educativos, a protecção do ambiente, segurança alimentar e mesmo o financiamento de projetos regionais", indica nota à imprensa.

A visita iniciou-se com um momento especial para Sérgio Gonçalves, com os estudantes a interpretarem o Hino da Alegria, símbolo do projecto europeu, dando o tom a uma manhã marcada pela curiosidade e participação de cerca de 40 alunos do 3º e 4º ano.

Perante os alunos, Sérgio Gonçalves explicou de forma acessível como funcionam as instituições europeias e o papel do Parlamento Europeu enquanto órgão legislativo e de supervisão democrática. Ao longo da apresentação, foram também abordados exemplos práticos de políticas europeias que apoiam a educação, a inovação e o desenvolvimento da Região, procurando sempre ligar os temas à realidade local.

O eurodeputado sublinhou ainda o valor do projecto europeu enquanto espaço de cooperação, paz e progresso, lembrando que a Europa vive hoje o mais longo período de estabilidade da sua história, o que tem permitido concentrar esforços no desenvolvimento económico e na redução de desigualdades entre territórios.

Sérgio Gonçalves considera que “este tipo de contacto directo com os mais novos é essencial, para promover a compreensão da Europa desde cedo, investindo numa cidadania mais informada, crítica e participativa, para que as gerações vindouras percebam melhor o seu papel na construção do futuro comum europeu”.