Três mortos e 14 feridos em tiroteio num bar no Texas

Três pessoas morreram e 14 ficaram feridas após um tiroteio ocorrido num bar em Austin, no estado do Texas, informaram as autoridades policiais.

A chefe da polícia de Austin, Lisa Davis, disse hoje numa conferência de imprensa que a polícia recebeu uma chamada a relatar um "tiroteio envolvendo um homem" no Buford's, um popular bar ao ar livre na zona de entretenimento da cidade.

Quando a polícia chegou ao local, confrontou um homem armado e "retribuiu o fogo, matando o suspeito", acrescentou.

O chefe do Serviço de Emergência Médica, Robert Luckritz, disse que três pessoas foram encontradas mortas no local e 14 ficaram feridas. Os feridos, dos quais três em estado crítico, foram transportados para o hospital.