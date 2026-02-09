Andaluzia regista mais de 11.200 incidentes dos quais 254 por desabamentos e brechas nas casas

O número de incidentes na Andaluzia causados pelas chuvas torrenciais ascende a 11.274 desde 27 de janeiro, dos quais 254 emergências hoje, a maioria por deslizamentos de terra e rachaduras em casas, além de 117 estradas cortadas.

De acordo com uma nota do Conselho da Presidência, Interior, Diálogo Social e Simplificação Administrativa a província mais afetada desde o início da tempestade é Cádiz, com 2.419 incidentes coordenados, seguida de Sevilha (1.964), Jaén (1.915), Granada (1.547), Málaga (1.141), Córdoba (1.065), Almería (717) e Huelva (506).

Hoje, do total de incidentes, 71 foram registados em Cádiz, 48 em Jaén, 37 em Granada, 36 em Málaga, 34 em Córdoba, 13 em Huelva, dez em Sevilha e cinco em Almería.

Entre os casos registados nas últimas horas, destacam-se um ocorrido no município de Nívar (Granada), onde ocorreu um deslizamento de terra que afetou uma dezena de casas.

No município granadino de Zagra, foram recebidos avisos por falta de abastecimento de água potável e registou-se outro deslizamento de terra numa estrada rural. Na província de Jaén, em Jamilena houve problemas com o abastecimento de água potável e a queda de uma ponte sobre o rio Guadalquivir em Villanueva del Arzobispo, sem danos pessoais nem feridos.

Os alertas mais destacados deste dia na província de Cádiz ocorreram em Ubrique, onde houve o desabamento do telhado de uma casa, que não causou feridos, mas obrigou duas pessoas a serem desalojadas, indo para a casa de familiares. Também em Ubrique foram relatadas fissuras em algumas casas. Além disso, ocorreu o desabamento de uma casa de dois andares no Paseo de la Playa, em Alcalá de los Gazules, onde uma pessoa recebeu assistência.

Na província de Málaga, em Gaucín, cerca de vinte vizinhos têm problemas de acesso para entrar e sair das suas casas na zona da Ribera del río Genal. E uma máquina geradora de água atmosférica será transferida na terça-feira de San Martín del Tesorillo para Zahara de la Sierra (Cádiz).

A Direção Geral de Trânsito (DGT) mantém neste momento 188 estradas afetadas pelo evento meteorológico, das quais 117 estão fechadas ao trânsito.

Cádiz é a província mais afetada, com 46 vias com circulação condicionada, seguida de Córdoba com 23, 19 em Jaén, 15 em Málaga, oito em Sevilha, cinco em Granada e uma em Huelva.

Um total de 230 efetivos da EMA Infoca interveio durante o dia em várias localidades da comunidade para atender e reduzir os efeitos da tempestade, com trabalhos de limpeza, remoção de árvores e adaptação de vias, entre outras funções.

Em Sevilha, a operação continuou com trabalhos em Lora del Río, Coripe, Almadén de la Plata, Aznalcázar e El Palmar de Troya, enquanto em Málaga interveio em Casares, Ojén e Alfarnate.

Na província de Córdoba, as ações da EMA Infoca concentraram-se na zona do aeroporto e em Alcolea, na capital, em Priego de Córdoba, El Carpio e Montilla; enquanto em Cádiz, grupos de bombeiros florestais e agentes do Ambiente trabalharam em San Martín del Tesorillo, Los Barrios e El Bosque.

Por outro lado, o destacamento de 460 efetivos da Unidade Militar de Emergências (UME) continua nas províncias, juntamente com a Ema Infoca em Sevilha, Málaga e Cádis, tal como tem vindo a ser feito nos últimos dias.