Tempo de mais eficiência e transparência parlamentar

“Vivemos tempos exigentes para os parlamentos. Os cidadãos esperam mais proximidade, mais eficiência e mais transparência. Esta cooperação ajuda-nos a responder melhor a estes desafios e a reforçar a qualidade do serviço público.” Foi desta forma que o secretário-geral da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira (ALRAM), Filipe Silva Varela, abriu a sua intervenção na cerimónia de assinatura do Protocolo de Cooperação e Apoio Parlamentar entre as secretarias-gerais da Assembleia da República e da Assembleia Legislativa da Madeira, realizada na Sala Rosa do Parlamento Regional.

O protocolo foi assinado por Filipe Silva Varela e pela secretária-geral da AR, juíza desembargadora Anabela Ferreira, com a presença da presidente da ALRAM, Rubina Leal. Segundo o secretário-geral, o acordo cria “um quadro simples, estável e eficaz de colaboração entre as duas instituições e permite partilhar conhecimento e boas práticas em áreas essenciais do funcionamento parlamentar”.

Filipe Silva Varela agradeceu a Anabela Ferreira pela abertura e pelo espírito de cooperação institucional, assim como à anterior secretária-geral da ALRAM, Isabel Pereira, cujo empenho foi fundamental para impulsionar o protocolo.

O secretário-geral destacou que o protocolo abrange sectores como apoio jurídico e parlamentar, administração e finanças, inovação tecnológica, comunicação, formação dos trabalhadores e protocolo institucional. “A realização de encontros regulares e a definição de planos concretos garantem que este protocolo não ficará apenas no papel e trará resultados tangíveis”, afirmou.

Filipe Silva Varela concluiu afirmando que o acordo contribuirá para “instituições mais fortes, modernas e próximas dos cidadãos”, reforçando a cooperação entre a ALRAM e a Assembleia da República