Marcelo descreve Papa Leão XIV como "superiormente inteligente" e "muito racional"

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, descreveu hoje o Papa Leão XIV, com quem se reuniu no Vaticano, como "superiormente inteligente" e "muito racional", com "concisão da palavra".

"É um estilo de Papa completamente diferente do Papa Francisco. O Papa Francisco era mais discursivo, se quiserem, mais emotivo, mais efusivo e, portanto, mais longo. Aqui temos um Papa americano, muito racional, ideias muito organizadas, fala curto", comentou o chefe de Estado aos jornalistas.

Em declarações na Embaixada de Portugal junto da Santa Sé, pouco depois da audiência com o Papa Leão XIV, Marcelo Rebelo de Sousa referiu que os dois falaram sobre a situação política portuguesa, sobre a Europa e o mundo, incluindo os Estados Unidos da América e o Presidente norte-americano, Donald Trump.

"Falou-se de tudo isso, claro. Mas eu agora não posso estar a contar. Eu posso dizer os temas que tratámos, mas não posso contar a conversa", ressalvou.

Interrogado se a posição do Papa está alinhada com a sua, o Presidente da República respondeu: "Eu acho que está alinhada com todos os que estão preocupados com vários aspetos da situação internacional atual: instabilidade, imprevisibilidade, guerra, consequências sociais e económicas".