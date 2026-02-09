Aeronáutica militar russa Rostec anuncia entrega de "grande lote" de caças Su-57

A empresa russa de armamento ROSTEC anunciou hoje a entrega à força aérea russa de um "grande lote" de caças de quinta geração Su-57 com sistemas de armamento renovados.

"A nossa Corporação Aeronáutica Unida (OAK) fabricou um grande lote de aviões Su-57 com novas características técnicas. As aeronaves receberam um complexo de armamentos e sistemas de navegação renovados", indicou a empresa na rede de mensagens Telegram, sem especificar o número de aviões.

A corporação também publicou um vídeo que mostra os novos aviões numa pista de descolagem coberta de neve, a levantar voo e em manobras aéreas.

O diretor-geral da Rostec, Sergei Chemezov, afirmou que a empresa não produz os aviões de raiz, mas que "é realizada uma renovação constante das aeronaves, tendo em consideração as necessidades e condições reais da sua utilização em combate".

"O Su-57 é uma arma poderosa que demonstrou a sua eficácia na linha de combate. Tem no currículo um grande número de alvos destruídos. Este sistema de quinta geração é capaz de funcionar mesmo contra os sistemas mais avançados de defesa antiaérea inimiga", especificou.

A OAK, reforçou Chemezov, entregou à força aérea russa "aviões que agora são muito mais potentes e perigosos".