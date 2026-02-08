Médico descendente da Ribeira Brava libertado na Venezuela

O deputado do PSD, Carlos Fernandes, anunciou através da rede social Facebook, a libertação de mais um preso político, médico lusodescendente na Venezuela. Trata-se de Manuel Enrique Ferreira, filho de pais naturais da Ribeira Brava, ilha da Madeira, que estava detido desde Julho de 2025.

"Acabei de falar com a irmã do Doutor Manuel, que me confirmou a sua libertação. A sua filha, prima e tios encontra-se neste momento a caminho da prisão de Tocuyito, em Valência, no estado de Carabobo, para finalmente poder abraçar o pai. Um reencontro há muito esperado, depois de meses de angústia, silêncio e injustiça", escreve o deputado social-democrata.

Carlos Fernandes diz que, apesar da celebração da libertação do médico com raízes na Madeira pelo regime venezuelano, continuará a exigir "a libertação imediata dos outros três luso-venezuelanos ainda detidos, bem como de mais de 600 presos políticos que permanecem encarcerados apenas por pensarem diferente, por defenderem a democracia ou por serem familiares de vozes incómodas ao regime".