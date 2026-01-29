Hugo Nunes diz que "Seguro nem conseguiu governar o PS"

Em resposta a uma intervenção inicial de Victor Freitas (PS) de apoio à candidatura presidencial de António José Seguro, o deputado Hugo Nunes (Chega) afirmou que "o Partido Socialista agarra-se a esta eleição como uma tábua de salvação" e contestou a ideia de que André Ventura é menos democrata.

"André Ventura sempre vai a eleições e ganha. Para a esquerda quem está com vocês é democrata e quem não está não é", constatou o representante do Chega, que observou que Victor Freitas não falou uma única vez na Madeira. A respeito deste último pormenor, apresentou uma explicação: "André Ventura ganhou por 11-0 na Madeira, ganhou em todos os concelhos". "Não venha colocar medo nas pessoas porque isso é falso e demagógico quando diz que vamos voltar à ditadura. Nós aceitamos sempre os resultados eleitorais. António José Seguro nem o PS conseguiu governar".