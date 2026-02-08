Candidatura de Ventura saúda "força de vontade e coragem" de eleitores que foram votar

O deputado do Chega Rui Paulo Sousa saudou hoje a força de vontade e coragem dos eleitores e assinalou que a abstenção pode ser mais baixa do que na primeira volta, considerando que "o povo português está de parabéns".

"Se isso vai beneficiar a nossa candidatura ou não, ou do nosso adversário, só vamos saber quando os resultados se souberem daqui a umas horas, mas quero deixar apenas que é de saudar mais uma vez os portugueses, a sua força de vontade e a sua coragem de sair nestas condições e exercer o seu direito de voto", afirmou.

O mandatário financeiro da candidatura de André Ventura às eleições presidenciais reagia às projeções sobre a abstenção, numa curta declaração no hotel escolhido para acompanhar a noite eleitoral, em Lisboa.

As projeções das televisões para a abstenção na segunda volta das eleições presidenciais de hoje indicam que deverá situar-se entre os 37,5 % e os 48%.

A RTP avançou às 19:00 uma previsão de abstenção entre 42% e 48%, enquanto as projeções da SIC e da TVI apontam uma previsão entre 37,5% e 42,5%.

O dirigente do Chega considerou que, "face à primeira volta, a abstenção vai diminuir".

"Quem está de parabéns, independentemente de quem for o vencedor da noite, é o povo português, porque apesar de tudo saíram de casa e foram votar, apesar das tempestades, apesar das dificuldades, apesar de não terem luz, apesar de não terem água, apesar de nem alguns locais terem que ir de barco, foram votar", assinalou.

Rui Paulo Sousa defendeu que a afluência às urnas significa que "as pessoas realmente querem ter voz, querem definir concretamente o futuro político deste país e que não mais vão ficar sentadas em casa à espera".

O mandatário lamentou também que não tenha sido possível a alguns eleitores exercer o direito de voto, na sequência dos efeitos do mau tempo dos últimos dias ou por estarem a ajudar as populações afetadas.

"De lamentar todas as freguesias e municípios que devido aos problemas que tiveram nas últimas semanas, devido às tempestades que ocorreram no território nacional também não vão conseguir exercer hoje o seu direito cívico, porque não é com os resultados daqui uma semana que esse direito vai ser exercido com consciência porque o resultado definitivo e a vitória já vai ficar definida hoje sem dúvida nenhuma", criticou.