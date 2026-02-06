Marinha resgatou mais 83 pessoas de um total de 215 retiradas por causa das cheias

Mais 83 pessoas foram resgatadas pela Marinha nas últimas 24 horas, devido ao agravamento das condições meteorológicas e das cheias, num total de 215 pessoas retiradas de zonas isoladas, revelou hoje a Autoridade Marítima Nacional (AMN).

Em comunicado, a AMN informou que, devido à chuva intensa dos últimos dias, e subida do nível das águas, nomeadamente em Alcácer do Sal e em Leiria, os militares da Marinha efetuaram "o resgate de um total de 215 pessoas que se encontravam isoladas por causa das cheias", com recurso aos botes posicionados "para apoio imediato à população nas zonas ribeirinhas".

Só nas anteriores 24 horas, foram resgatadas 83 pessoas afetadas pelo "agravamento das condições meteorológicas e pelas cheias que atingiram diversas regiões do território nacional", devido às depressões Kristin e Leonardo.

Durante estas operações, acrescentou a AMN, foram também resgatados 15 animais em Leiria e, em Benavente (distrito de Santarém), o corpo de fuzileiros "relocalizou em zona segura 10 cavalos e 70 vacas junto ao Mochão do Malagueiro".

Até ao momento, a Marinha apoiou "mais de 2.500 pessoas e reparou mais de 60 habitações e edifícios públicos no âmbito da resposta a esta catástrofe" e foram ainda "desobstruídos cerca de 60 quilómetros de estrada nos distritos de Leiria, Coimbra e Santarém e recolhidos mais de 147 toneladas de detritos do rio Lis".

Segundo a AMN, a Marinha "mantém 44 botes prontos e posicionados para apoio imediato à população nas zonas ribeirinhas com risco de cheias", nomeadamente quatro para atuar no rio Lis, em Leiria, 16 botes no Rio Mondego, posicionados em Montemor-o-Velho, Coimbra e Soure, e oito no Rio Tejo, em Tancos.

Outros 10 botes, para atuar no Rio Sorraia, estão posicionados em Coruche e em Benavente, dois no Rio Sado, em Alcácer do Sal, e quatro no Rio Tejo.

Além disso, salientou a AMN, através do Departamento Marítimo e do comando regional da Polícia Marítima do Sul, mantém-se uma "presença reforçada de pessoal e meios, com um total de três embarcações e uma mota de água" nas margens do Guadiana, em Vila Real de Santo António, tendo "apoiado 33 embarcações até ao momento".

"A Marinha e a AMN continuam a aumentar, de forma gradual e de acordo com a avaliação efetuada junto das autarquias, o pessoal e meios no local" e, até ao momento, têm "empenhados cerca de 508 militares, militarizados e agentes da Polícia Marítima, 63 viaturas, 53 embarcações, quatro geradores e 17 'drones', a que acresce um helicóptero em prontidão".

Em simultâneo, refere-se na nota, a Marinha e a AMN continuam a cumprir a sua missão contínua, em forças permanentes em ação de soberania, no quadro das missões de busca e salvamento, patrulhamento e vigilância e fiscalização marítima nas "áreas de soberania, jurisdição ou responsabilidade nacional, as quais não podem ser descuradas".

As regiões Centro, Lisboa e Vale do Tejo e Alentejo são as mais afetadas pela passagem das depressões Kristin e Leonardo.

Treze pessoas morreram em Portugal desde a semana passada, havendo também registo de centenas de feridos e desalojados.

A destruição total ou parcial de casas, empresas e equipamentos, a queda de árvores e de estruturas, o encerramento de estradas, escolas e serviços de transporte, e o corte de energia, água e comunicações são as principais consequências materiais do temporal.

O Governo decretou situação de calamidade em Portugal continental entre 28 de janeiro e 01 de fevereiro para cerca de 60 municípios, estendendo-a depois até ao dia 08 para 68 concelhos, voltando a ser prolongada até 15 de fevereiro.

Os 68 concelhos irão beneficiar de medidas de apoio até 2,5 mil milhões de euros.