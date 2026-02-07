Roberto Martins venceu Rampa da Camacha
Roberto Martins/Sara Gonçalves, em Porsche 991 GT3 Cup, venceu hoje a Rampa da Camacha, primeira prova do Troféu Regional de Rampas AMAK 2026.
Na estreia com o carro adquirido a Américo Gouveia, o piloto camachense venceu com o tempo final de 7.09,2 minutos, somatório das duas melhores subidas, alcançando, igualmente, 'em casa', a sua primeira vitória absoluta na carreira.
No segundo lugar, a 1,9 segundos de diferença, ficou João Filipe Camacho, com o kartcross LBS LBS-RX01, enquanto Nuno Figueira e Paulo Silva, com o Peugeot 208 Rally4, completaram o pódio, com mais 15,6 segundos que a dupla vencedora.