Chefe do poder judiciário do Irão promete punir culpados "sem a mínima misericórdia"

O chefe do poder judiciário do Irão prometeu hoje realizar julgamentos "o mais rapidamente possível" contra os manifestantes detidos durante os protestos contra o regime e punir os culpados "sem a mínima misericórdia".

"O povo exige, com razão, que os acusados e os principais instigadores dos tumultos e atos terroristas e violentos sejam julgados o mais rapidamente possível", declarou Gholamhossein Mohseni-Eje'i, citando pela agência Mizan, órgão do poder judiciário.

Prometendo "o máximo rigor" nas investigações, Mohseni-Eje'i disse que "a justiça envolve julgar e punir sem a mínima misericórdia os criminosos que pegaram em armas e mataram pessoas ou propagaram incêndios, destruição e massacres".

Segundo as organizações de defesa dos direitos humanos, milhares de pessoas foram detidas durante a onda de protestos contra o regime iraniano, que causou milhares de mortes no início de janeiro.