Ventura quer evitar entrada em vigor de acordo comercial UE-Mercosul

O candidato presidencial André Ventura defendeu hoje a suspensão do acordo comercial entre a União Europeia e o Mercosul, considerando que pode prejudicar os produtores portugueses, e desafiou António José Seguro a pronunciar-se sobre o tema.

"Tudo farei para que Portugal saia do [acordo com o] Mercosul e que a União Europeia suspenda a aplicação do acordo União Europeia-Mercosul", afirmou, no final da visita a uma queijaria em Évora, iniciativa inserida na campanha para a segunda volta das eleições presidenciais.

André Ventura afirmou que empresas, como a que visitou, "já sentem imensas dificuldades" para conseguir "exportar para mercados não europeus, mas mesmo para os mercados europeus sentem cada vez mais dificuldade, porque é um mercado altamente concorrencial".

"Se agora vamos passar a ter uma série de países da América do Sul também neste mercado em produção, sem nenhuma vantagem e sem saber quais são as cláusulas de salvaguarda, o que nós vamos ter provavelmente é a falência da maior parte do setor primário e deste setor também, do setor lácteo", avisou.

O acordo UE-Mercosul ainda não está em vigor e, na quarta-feira, o Parlamento Europeu decidiu remeter este acordo ao Tribunal de Justiça da União Europeia (TJUE) para verificar se é compatível com os tratados comunitários.

"Eu tudo farei para que este acordo da União Europeia-Mercosul seja suspenso, porque os nossos agricultores, os nossos produtores, o nosso trabalho no setor primário exige isso", insistiu.

O candidato defendeu também que os candidatos a Presidente da República "devem posicionar-se" sobre este tema e desafiou o adversário, António José Seguro, a fazê-lo, já no debate que vai colocar os dois candidatos frente a frente, na terça-feira.