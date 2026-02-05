Crocodilo mata duas crianças e fere outra em província do norte de Moçambique

Duas crianças morreram e uma ficou ferida após o ataque de um crocodilo nas margens do rio Lúrio, no posto administrativo de Etatara, em Niassa, norte de Moçambique, disse hoje à Lusa fonte oficial.

"Temos a informação de que foram, sim, duas meninas, uma de 11 e outra de 13 anos, que perderam a vida por ataque de crocodilo", disse a delegada do Instituto Nacional de Gestão e Redução do Risco de Desastres (INGD) na província de Niassa, Isabel Cavo.

Segundo a responsável, o réptil feriu, no mesmo ataque, uma menina de 12 anos, quando o grupo se encontrava nas margens do rio, adiantando que equipas do INGD, da Administração Nacional das Áreas de Conservação (ANAC) e da Polícia da República de Moçambique (PRM) deslocaram-se ao local do incidente para se inteirarem do sucedido e tentar abater o animal.

"É um caso de conflito homem-animal e o governo local também está no terreno a sensibilizar as comunidades para tomar os devidos cuidados", acrescentou a delegada do INGD naquela província do norte de Moçambique.

Segundo um relatório do Instituto Nacional de Estatística (INE) moçambicano, em 2023 registaram-se 159 vítimas mortais devido a ataques de animais selvagens, quase triplicando o número de mortos no ano anterior.

Mais de metade das vítimas mortais destes ataques em 2023 concentrou-se na província de Tete (70), seguindo-se a Zambézia (31), segundo os dados do INE. Só a província de Tete soma 137 mortos desde 2019, de acordo com o mesmo histórico.

"No que concerne às áreas de culturas destruídas pela ação da fauna bravia, em 2023 houve registo de destruição de 1.490 hectares, sendo a província de Gaza a que observou maior destruição (68,3%), seguida de Tete com 16,3%", lê-se no documento.