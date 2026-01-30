JPP acusa Governo de “incompetência” na execução de habitação apoiada pelo PRR

O Grupo Parlamentar do Juntos Pelo Povo (JPP) acusou hoje o Governo Regional PSD/CDS de “comprovada incompetência” na resposta à crise da habitação, apontando atrasos na execução de projectos financiados pelo Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), nomeadamente no Complexo Habitacional de São Gonçalo.

Em declarações à comunicação social junto à 3.ª fase do empreendimento, a deputada Patrícia Spínola afirmou que o JPP não se deixa “impressionar” pelos “anúncios do Governo PSD/CDS para encher as páginas de jornais”, assegurando que “até ao Verão vamos entregar mais 301 fogos”.

“Até ao Verão vamos entregar mais 301 fogos” Albuquerque visitou obra em Água de Pena e reforça habitação a custos controlados

Segundo a parlamentar, a obra em São Gonçalo, iniciada em Outubro de 2022 e cuja conclusão estava anunciada para o segundo semestre de 2024, permanece inacabada em 2026. “Mais de três anos depois, a obra está no estado em que todos podem ver, inacabada, trazendo à lembrança as obras de Santa Engrácia”, apontou.

O empreendimento prevê 54 apartamentos, de tipologias T1 a T4. Segundo Patrícia Spínola, “houve casais jovens que se candidataram a uma habitação, foi-lhes garantido que até ao Verão de 2024 teriam a casa pronta a habitar, mas estamos em 2026 e era importante saber que soluções alternativas foram apresentadas pelo Governo a esses jovens e a essas famílias”.

A deputada considerou ainda que “um problema social gravíssimo esteja a ser gerido com anúncios de jornais e números inconstantes”, acusando o executivo de não cumprir compromissos assumidos antes das eleições regionais de Março de 2024 relativamente ao número de fogos a construir ao abrigo do PRR.

Patrícia Spínola recordou também o recente parecer do Tribunal de Contas à Conta da Região, referindo a “baixa taxa de execução” dos projectos financiados pelo PRR, incluindo os da área da habitação. “Infelizmente, estamos a presenciar todos os dias um governo sem rumo, com avanços e recuos, que soma trapalhadas atrás de trapalhadas”, afirmou.

A deputada lançou ainda um desafio ao Governo Regional para que “divulgue publicamente, concelho a concelho e em cada um dos novos empreendimentos, o número de jovens e famílias que já habitam nas anunciadas novas construções”.