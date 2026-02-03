Costa e Von der Leyen vão assinalar em Kiev quatro anos de guerra

Os líderes europeus António Costa e Ursula von der Leyen vão assinalar, no dia 24, em Kiev, o quarto ano da guerra lançada pela Rússia contra a Ucrânia, foi hoje anunciado.

A presidente da Comissão Europeia aceitou na segunda-feira um convite, feito por telefone, do Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, disse a porta-voz de Von der Leyen, Paula Pinho.

A deslocação "será um sinal renovado e reiterado da solidariedade da UE com a Ucrânia e da determinação e unidade [dos 27] em enfrentar a agressão contínua da Rússia", referiu Paula Pinho.

Fonte europeia confirmou a presença do presidente do Conselho Europeu, António Costa, em Kiev, no mesmo dia, também a convite do líder ucraniano.

Em janeiro, os bombardeamentos russos provocaram cortes de energia sem precedentes em Kiev, desde 24 de fevereiro de 2022, início da invasão russa, que causou a maior vaga de refugiados na Europa desde a Segunda Guerra Mundial (1939-1945).