Patrícia Spínola aborda o "caos" no Serviço de Saúde

"Os enfermeiros não estão a pedir aumentos", garante Patrícia Spínola, estão a pedir condições para que "os doentes não morram por falta de assistência". A deputada do JPP fez uma intervenção, no período antes da ordem do dia em que abordou o pedido de escusa de responsabilidade, apresentado por dezenas de enfermeiros das urgências.

Uma situação que resulta, sublinha, dos sucessivos erros de gestão do SESARAM que não valoriza os seus recursos humanos. Enfermeiros cansados, que fazem "centenas de horas extraordinárias ao ano", num sistema que é "um beco sem saída que desagua no cansaço dos enfermeiros das urgências".

O SESARAM, protesta, não cria condições para um bom atendimento e não garante recursos humanos qualificados. Um serviço de saúde que "contrata uma dúzia" de enfermeiros e "vê sair dúzia e meia".

O SESARAM, lamenta, "vai continuar a gerir o caos em vez da saúde".