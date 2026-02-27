Secretas têm empresários 'amigos' de Putin debaixo de olho

Bom dia. Entre as muitas notícias que hoje dão à estampa dos jornais nacionais, acrescido dos dois semanários e respectivos suplementos temáticos, destaque para aquela que diz que os serviços secretos portugueses estão a vigiar empresários com relações à Rússia de Vladimir Putin...

No semanário Expresso:

- "Secretas vigiam empresários ao serviço de Putin"

- "Tempestades geraram danos em 237 mil habitações"

- "Sócrates tem de aceitar advogado para não travar julgamento"

- "Prisão de Lisboa com celas 'podres' e 'exíguas'"

- "Autoeuropa com o segundo melhor ano de sempre"

- "Redes sociais: a hora do acerto de contas"

- "Bacelar Gouveia na origem do 'englishgate' da Nova"

- "CIP mais dura na lei laboral"

- "História secreta de um retrato improvável. Desenho preparatório a carvão da autoria de Vhils que serviu para a produção da imagem oficial de Marcelo Rebelo de Sousa que figurará no Museu da Presidência"

- "Como Marcelo expandiu os poderes presidenciais e como Seguro os entende"

- "Passos enerva PSD, mas vai manter a pressão"

- "Marcelo almoça com Costa"

- "Eleições na AR outra vez adiadas"

- "Miranda Sarmento está de volta"

- "Até o Texas já voltou costas a Trump"

- "Entrevista a Zelensky. 'Trump é a única pessoa capaz de acabar com a guerra'"

- "Ensaio. Como pode a Europa sobreviver no atual mundo de alto risco"

No semanário Nascer do Sol:

- "Operação Brasil. Primo de Sócrates tem mansão e casa de jogo"

- "Entre-os-Rios. 25 anos depois"

- "Novo MAI/Luís Neves. 'Está a gerar ondas de choque nas forças de segurança', diz ex-diretor da PSP"

- "Ana Abrunhosa. 'O incidente com o ministro da Agricultura é um assunto encerrado'"

- "Saúde. Os cinco grandes erros da ciência"

- "Há muito mais droga, muito mais consumo"

- "Gala da TVI. A vida é um palco"

- "País positivo. 50 anos do poder local/ Regulamento dos produtos da construção/ Dia Internacional do Implante Coclear"

- "Reforma do Estado. Pedro Passos Coelho com Manuel Monteiro"

- "Incêndios 2025. Comissão ainda não saiu do papel"

No Correio da Manhã:

- Estado cancela remédio para Rodrigo. Menino de 8 anos sofre de doença degenerativa"

- "Medicamento atrasava progressão da doença"

- "Benfica. Balneário em guerra após confissão de Prestianni"

- "Sporting-Estoril. Leão com foco esquece dragão"

- "FC Porto-Arouca. 'Somos uma equipa de monstros' [Farioli]"

- "Tabuaço. Francisca assassinada e deixada a 100 metros de casa"

- "Escândalo Epstein. Trump acusado de ocultar denuncia de violação"

- "Saúde. Governante favorece hospital onde trabalhou"

- "Golpes em Alcanena. Empresário em tribunal por crimes de burla"

- "Resultados recorde. Caixa lucra 5,2 milhões por dia"

- "Pedofilia em Lisboa. Justiça ouve abusados por professor"

No Público:

- "Crise EUA-Irão. Diplomacia avança mas a sombra de uma nova guerra paira sobre o Médio Oriente"

- "Lei não fixa travão à troca sucessiva de advogados no julgamento de Sócrates"

- "Partidos. Carneiro aposta em diálogo com a AD e relança regionalização"

- "Governo. Marcelo preside ao Conselho de Ministros antes de deixar Belém"

- "Cinema. Em 'Balane 3', Ico Costa filma as luzes e as sombras de Moçambique"

- "Redes sociais. Menores sem redes? faltam meios à Anacom para aplicar lei"

- "Banca. Lucro histórico da CGD rende 1,25 mil milhões ao Estado"

No Jornal de Notícias:

- "Exportações para os EUA caem 700 milhões com tarifas de Trump"

- "Aumenta número de crianças entre os seis e os nove anos com diabetes tipo I"

- "Mobilidade. Valongo quer linhas de metro até ao centro da cidade e em Alfena"

- "Trás-os-Montes. Amendoeiras em flor animam comércio e restauração"

- "Viana do Castelo. Enercon despede 51 trabalhadores em Lanheses"

- "Setúbal. Cabeleireira condenada por roubar clientes idosas que vivem sozinhas"

- "Chaves encontradas junto a corpo abriram casa de brasileira desaparecida"

- "FC Porto. Farioli diz que os dragões têm 'o destino nas mãos' na luta pelo título"

No Diário de Notícias:

- "Violência. Os 14 grupos de extrema-direita que estão no radar das autoridades"

- "Inspeção-Geral da Saúde pede explicações sobre lista de espera em cardiologia e eventuais mortes"

- "Legislativas. PM da Dinamarca aproveita duelo com Trump sobre Gronelândia para antecipar eleições"

- "Governo. Luís Neves desvaloriza críticas de Passos: 'Estou absolutamente blindado'"

- "Indústria. Setor do calçado investe 50 milhões para se posicionar como fornecedor da Defesa europeia"

- "Problema. PSD entrega Provedoria ao PS, Constitucional é pedra no sapato"

- "Entrevista. Sören Urbansky e Martin Wagner [historiadores]. 'A relação entre Xi e Putin é pragmática, construída sobre interesses comuns e cálculos estratégicos'"

- "Comunidades. Marvila tem samba"

- "'Champions'. Sporting entre os milhões do Real Madrid e o perigoso gelo do Ártico"

No Negócios:

- "Um mês depois da depressão Kristin"

- "Caixa dá 1,25 mil milhões ao Estado"

- "CIP faz novas propostas para limitar sindicatos"

- "Segurança Social. Reestruturação de Instituto faz cair quase 900 dirigentes"

- "Turismo. Agências de viagens trocam Cuba por Punta Cana"

- "Entrevista a Carlo Masala [cientista político alemão]. 'Temos um Presidente dos EUA que está disposto a deixar a Rússia vencer'"

No O Jornal Económico:

- "Novobanco Já tem data para tornar-se francês: 28 de abril"

- "Quase metade do novo código laboral já tem bênção tripartida"

- "Quatro dos grandes bancos lucraram 4,4 mil milhões de euros em 2025"

- "Alô, Xiaomi? Chineses trazem marca de carros já no próximo ano"

- "Aquacultura é uma fraude global, mas o Atlântico cria condições que compensam"

- "A força feminina. A mudança é radical: as mulheres hoje já constroem prédios. São 33.440 a trabalhar nesta área. São mais 12.400 do que em 2020. Técnicas, arquitetas, engenheiras: as casas já são montadas em fábricas. O estaleiro era sexista"

No Record:

- "Benfica. Às turras. Acusações de racismo continuam a fazer estragos na Luz"

- "Adeptos furiosos com Lopes Cabral por querer camisola de Vini Jr."

- "Prestianni fez 'like' em publicação a arrasar colega e depois retirou"

- "Clube confirma que argentino lamentou toda a polémica e defende-o: 'Não é racista'"

- "Sporting-Estoril. 'Vai ser dos jogos mais difíceis', Rui Borges alerta as tropas"

- "FC Porto-Arouca. 'Somos equipa de monstros', Farioli não receia quebra física"

- "Sorteios da UEFA. Hoje anda à roda. Sporting defronta Real Madrid ou Bodo/Glimt. Ferencvários ou Estugarda para FC Porto e Sp Braga"

- "Conheça as listas completas de Varandas e Bruno Sorreluz. Eleições podem levar 76 mil sócios às urnas"

- "Champions de andebol. Sporting 35-33 Aalborg. Leão abate outro gigante"

- "Champions de Hóquei em patins. Benfica 4-3 Sporting. Águias garantem 'final 8'"

No O Jogo:

- "Fc Porto-Arouca 18H45. 'Golos de Gul vão chegar em breve'. Farioli elogia avançado que tem de fazer esquecer Samu e Luuk de Jong até ao final da época"

- "Kiwior dado como apto"

- "De luto, Borja Sainz está em Espanha"

- "Diogo Costa: 'Serei feliz se acabar a minha carreira aqui'"

- "Sorteios da Champions League e Liga Europa são hoje"

- "Benfica. Ondas de choque. Episódio do alegado insulto racista de Prestianni continua a mexer com o dia a dia encarnado"

- "Criticas a Sidny com 'like' do argentino"

- "Internacional cabo-verdiano não ficou com a camisola de Vinícius Jr."

- "Encarnados negam que esquerdino tenha assumido ter dito 'mono'"

- "Sporting-Estoril. Foco no campeonato. Rui Borges elogia adversário de hoje e descarta distrações com os próximos compromissos. 'Estamos supermotivados para esta fase decisiva'"

- "Ioannidis em dúvida e Mangas não joga"

No A Bola:

- "Sidny debaixo de fogo. Prestianni não gostou que tivesse pedido a camisola de Vinícius Júnior"

- "Internacional cabo-verdiano foi alvo de críticas furiosas nas redes sociais e até o avançado argentino colocou um 'like'"

- "Ala/extremo, que recuou na intenção de ficar com uma recordação do ídolo, reconheceu que atitude foi irrefletida"

- "Liga Portugal. Foco na Liga e só depois no clássico de terça-feira para a Taça de Portugal"

- "FC Porto-Arouca 18H45. 'Temos o destino nas nossas mãos' - Francesco Farioli"

- "Kiwior recuperado, Borja Sainz de fora devido à morte da mãe"

- "Sporting-Estoril 20H45. 'Será um dos jogos mais difíceis da época'. Rui Borges"

- "Pedro Gonçalves e João Simões no onze"

- "'Já me atiraram amendoins'. Daúto Faquirá"

- "Espanha. Cristiano Ronaldo investe no Almería"

- "Hóquei em patins. Águia continua a voar alto na Champions. Benfica 4-3 Sporting"

- "Andebol. Mais uma grande noite europeia no João Rocha. Sporting 35-33 Aalborg"