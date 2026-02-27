Secretas têm empresários 'amigos' de Putin debaixo de olho
Bom dia. Entre as muitas notícias que hoje dão à estampa dos jornais nacionais, acrescido dos dois semanários e respectivos suplementos temáticos, destaque para aquela que diz que os serviços secretos portugueses estão a vigiar empresários com relações à Rússia de Vladimir Putin...
No semanário Expresso:
- "Secretas vigiam empresários ao serviço de Putin"
- "Tempestades geraram danos em 237 mil habitações"
- "Sócrates tem de aceitar advogado para não travar julgamento"
- "Prisão de Lisboa com celas 'podres' e 'exíguas'"
- "Autoeuropa com o segundo melhor ano de sempre"
- "Redes sociais: a hora do acerto de contas"
- "Bacelar Gouveia na origem do 'englishgate' da Nova"
- "CIP mais dura na lei laboral"
- "História secreta de um retrato improvável. Desenho preparatório a carvão da autoria de Vhils que serviu para a produção da imagem oficial de Marcelo Rebelo de Sousa que figurará no Museu da Presidência"
- "Como Marcelo expandiu os poderes presidenciais e como Seguro os entende"
- "Passos enerva PSD, mas vai manter a pressão"
- "Marcelo almoça com Costa"
- "Eleições na AR outra vez adiadas"
- "Miranda Sarmento está de volta"
- "Até o Texas já voltou costas a Trump"
- "Entrevista a Zelensky. 'Trump é a única pessoa capaz de acabar com a guerra'"
- "Ensaio. Como pode a Europa sobreviver no atual mundo de alto risco"
No semanário Nascer do Sol:
- "Operação Brasil. Primo de Sócrates tem mansão e casa de jogo"
- "Entre-os-Rios. 25 anos depois"
- "Novo MAI/Luís Neves. 'Está a gerar ondas de choque nas forças de segurança', diz ex-diretor da PSP"
- "Ana Abrunhosa. 'O incidente com o ministro da Agricultura é um assunto encerrado'"
- "Saúde. Os cinco grandes erros da ciência"
- "Há muito mais droga, muito mais consumo"
- "Gala da TVI. A vida é um palco"
- "País positivo. 50 anos do poder local/ Regulamento dos produtos da construção/ Dia Internacional do Implante Coclear"
- "Reforma do Estado. Pedro Passos Coelho com Manuel Monteiro"
- "Incêndios 2025. Comissão ainda não saiu do papel"
No Correio da Manhã:
- Estado cancela remédio para Rodrigo. Menino de 8 anos sofre de doença degenerativa"
- "Medicamento atrasava progressão da doença"
- "Benfica. Balneário em guerra após confissão de Prestianni"
- "Sporting-Estoril. Leão com foco esquece dragão"
- "FC Porto-Arouca. 'Somos uma equipa de monstros' [Farioli]"
- "Tabuaço. Francisca assassinada e deixada a 100 metros de casa"
- "Escândalo Epstein. Trump acusado de ocultar denuncia de violação"
- "Saúde. Governante favorece hospital onde trabalhou"
- "Golpes em Alcanena. Empresário em tribunal por crimes de burla"
- "Resultados recorde. Caixa lucra 5,2 milhões por dia"
- "Pedofilia em Lisboa. Justiça ouve abusados por professor"
No Público:
- "Crise EUA-Irão. Diplomacia avança mas a sombra de uma nova guerra paira sobre o Médio Oriente"
- "Lei não fixa travão à troca sucessiva de advogados no julgamento de Sócrates"
- "Partidos. Carneiro aposta em diálogo com a AD e relança regionalização"
- "Governo. Marcelo preside ao Conselho de Ministros antes de deixar Belém"
- "Cinema. Em 'Balane 3', Ico Costa filma as luzes e as sombras de Moçambique"
- "Redes sociais. Menores sem redes? faltam meios à Anacom para aplicar lei"
- "Banca. Lucro histórico da CGD rende 1,25 mil milhões ao Estado"
No Jornal de Notícias:
- "Exportações para os EUA caem 700 milhões com tarifas de Trump"
- "Aumenta número de crianças entre os seis e os nove anos com diabetes tipo I"
- "Mobilidade. Valongo quer linhas de metro até ao centro da cidade e em Alfena"
- "Trás-os-Montes. Amendoeiras em flor animam comércio e restauração"
- "Viana do Castelo. Enercon despede 51 trabalhadores em Lanheses"
- "Setúbal. Cabeleireira condenada por roubar clientes idosas que vivem sozinhas"
- "Chaves encontradas junto a corpo abriram casa de brasileira desaparecida"
- "FC Porto. Farioli diz que os dragões têm 'o destino nas mãos' na luta pelo título"
No Diário de Notícias:
- "Violência. Os 14 grupos de extrema-direita que estão no radar das autoridades"
- "Inspeção-Geral da Saúde pede explicações sobre lista de espera em cardiologia e eventuais mortes"
- "Legislativas. PM da Dinamarca aproveita duelo com Trump sobre Gronelândia para antecipar eleições"
- "Governo. Luís Neves desvaloriza críticas de Passos: 'Estou absolutamente blindado'"
- "Indústria. Setor do calçado investe 50 milhões para se posicionar como fornecedor da Defesa europeia"
- "Problema. PSD entrega Provedoria ao PS, Constitucional é pedra no sapato"
- "Entrevista. Sören Urbansky e Martin Wagner [historiadores]. 'A relação entre Xi e Putin é pragmática, construída sobre interesses comuns e cálculos estratégicos'"
- "Comunidades. Marvila tem samba"
- "'Champions'. Sporting entre os milhões do Real Madrid e o perigoso gelo do Ártico"
No Negócios:
- "Um mês depois da depressão Kristin"
- "Caixa dá 1,25 mil milhões ao Estado"
- "CIP faz novas propostas para limitar sindicatos"
- "Segurança Social. Reestruturação de Instituto faz cair quase 900 dirigentes"
- "Turismo. Agências de viagens trocam Cuba por Punta Cana"
- "Entrevista a Carlo Masala [cientista político alemão]. 'Temos um Presidente dos EUA que está disposto a deixar a Rússia vencer'"
No O Jornal Económico:
- "Novobanco Já tem data para tornar-se francês: 28 de abril"
- "Quase metade do novo código laboral já tem bênção tripartida"
- "Quatro dos grandes bancos lucraram 4,4 mil milhões de euros em 2025"
- "Alô, Xiaomi? Chineses trazem marca de carros já no próximo ano"
- "Aquacultura é uma fraude global, mas o Atlântico cria condições que compensam"
- "A força feminina. A mudança é radical: as mulheres hoje já constroem prédios. São 33.440 a trabalhar nesta área. São mais 12.400 do que em 2020. Técnicas, arquitetas, engenheiras: as casas já são montadas em fábricas. O estaleiro era sexista"
No Record:
- "Benfica. Às turras. Acusações de racismo continuam a fazer estragos na Luz"
- "Adeptos furiosos com Lopes Cabral por querer camisola de Vini Jr."
- "Prestianni fez 'like' em publicação a arrasar colega e depois retirou"
- "Clube confirma que argentino lamentou toda a polémica e defende-o: 'Não é racista'"
- "Sporting-Estoril. 'Vai ser dos jogos mais difíceis', Rui Borges alerta as tropas"
- "FC Porto-Arouca. 'Somos equipa de monstros', Farioli não receia quebra física"
- "Sorteios da UEFA. Hoje anda à roda. Sporting defronta Real Madrid ou Bodo/Glimt. Ferencvários ou Estugarda para FC Porto e Sp Braga"
- "Conheça as listas completas de Varandas e Bruno Sorreluz. Eleições podem levar 76 mil sócios às urnas"
- "Champions de andebol. Sporting 35-33 Aalborg. Leão abate outro gigante"
- "Champions de Hóquei em patins. Benfica 4-3 Sporting. Águias garantem 'final 8'"
No O Jogo:
- "Fc Porto-Arouca 18H45. 'Golos de Gul vão chegar em breve'. Farioli elogia avançado que tem de fazer esquecer Samu e Luuk de Jong até ao final da época"
- "Kiwior dado como apto"
- "De luto, Borja Sainz está em Espanha"
- "Diogo Costa: 'Serei feliz se acabar a minha carreira aqui'"
- "Sorteios da Champions League e Liga Europa são hoje"
- "Benfica. Ondas de choque. Episódio do alegado insulto racista de Prestianni continua a mexer com o dia a dia encarnado"
- "Criticas a Sidny com 'like' do argentino"
- "Internacional cabo-verdiano não ficou com a camisola de Vinícius Jr."
- "Encarnados negam que esquerdino tenha assumido ter dito 'mono'"
- "Sporting-Estoril. Foco no campeonato. Rui Borges elogia adversário de hoje e descarta distrações com os próximos compromissos. 'Estamos supermotivados para esta fase decisiva'"
- "Ioannidis em dúvida e Mangas não joga"
No A Bola:
- "Sidny debaixo de fogo. Prestianni não gostou que tivesse pedido a camisola de Vinícius Júnior"
- "Internacional cabo-verdiano foi alvo de críticas furiosas nas redes sociais e até o avançado argentino colocou um 'like'"
- "Ala/extremo, que recuou na intenção de ficar com uma recordação do ídolo, reconheceu que atitude foi irrefletida"
- "Liga Portugal. Foco na Liga e só depois no clássico de terça-feira para a Taça de Portugal"
- "FC Porto-Arouca 18H45. 'Temos o destino nas nossas mãos' - Francesco Farioli"
- "Kiwior recuperado, Borja Sainz de fora devido à morte da mãe"
- "Sporting-Estoril 20H45. 'Será um dos jogos mais difíceis da época'. Rui Borges"
- "Pedro Gonçalves e João Simões no onze"
- "'Já me atiraram amendoins'. Daúto Faquirá"
- "Espanha. Cristiano Ronaldo investe no Almería"
- "Hóquei em patins. Águia continua a voar alto na Champions. Benfica 4-3 Sporting"
- "Andebol. Mais uma grande noite europeia no João Rocha. Sporting 35-33 Aalborg"