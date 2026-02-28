Jorge Santos defende preservação do património religioso

O executivo municipal da Ribeira Brava visitou ontem, 27 de Fevereiro, a exposição “Esculpir a Fé”, da autoria do padre Andrés Rafael de Abreu Catanho. A mostra estará patente Espaço do Artesão, localizado na freguesia do Campanário, até 24 de abril.

Na ocasião, o presidente da Câmara, Jorge Santos, destacou a importância da arte sacra na nossa história, tendo salientado que a preservação deste património é uma “responsabilidade pública”.

Segundo o autarca, o Espaço do Artesão não existe por acaso. “Foi uma aposta ganha, criada para dar visibilidade aos nossos criadores, afirmar o valor do artesanato local e dar palco a quem tem talento, permitindo promover a economia local e valorizar o território”, vincou.

O presidente da Câmara da Ribeira Brava reafirmou ainda o compromisso do seu executivo em continuar a transformar espaços públicos em "espaços vivos, com estratégia, responsabilidade e continuidade", numa lógica de descentralizar as iniciativas "para que cada localidade tenha um papel activo na dinâmica cultural do município".

O momento contou com a presença do pároco e autor da exposição que aproveitou para fazer uma apresentação personalizada das peças expostas, bem como de uma actuação do Projeto Akústica.

Criado em Agosto de 2020 pelo padre Juan e dois amigos, o Projeto Akústica, divulga a mensagem cristã através da música. Com a chegada de novos elementos, no início de 2021, este projeto ganhou uma identidade mais forte e começou a promover alguns eventos. Hoje, o objectivo mantém-se e passa por evangelizar através da música, que continua a aproximar a Igreja das pessoas, através de um reportório católico.