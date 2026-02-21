PSD Madeira defende a continuidade do POSEI

O Grupo Parlamentar do PSD/Madeira promoveu este sábado, 21 de Fevereiro, uma iniciativa dedicada à defesa do Programa de Opções Específicas para fazer face ao Afastamento e à Insularidade (POSEI) na ACOESTE - Associação da Costa Oeste, na Ribeira Brava, num momento em que decorrem diligências na União Europeia que poderão pôr em causa a continuidade do instrumento classificado como "fundamental" para as Regiões Ultraperiféricas.

“Hoje o que temos pela frente é uma possível situação de reversão do respeito devido às regiões ultraperiféricas, com o eventual fim do POSEI”, advertiu na ocasião a deputada Rafaela Fernandes, defendendo que o trabalho político em curso visa assegurar que o programa “se mantenha, seja reforçado e continue como instrumento autónomo, não dependente de uma gestão centralizada por parte dos Governos dos Estados-Membros”.

A parlamentar recordou que o POSEI é um apoio directo ao sector primário, "determinante para garantir estabilidade, previsibilidade e sustentabilidade aos agricultores madeirenses, açorianos e também das Canárias". Trata-se de um programa que concretiza o disposto no artigo 349.º do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, reconhecendo as especificidades permanentes das regiões ultraperiféricas, nomeadamente "a insularidade, a distância geográfica, e a dependência económica de sectores estratégicos como a agricultura".

O Grupo Parlamentar do PSD/Madeira pretende salvaguardar o "instrumento essencial, não apenas enquanto linha de financiamento, mas enquanto expressão concreta do princípio da coesão e da diferenciação positiva das Regiões Ultraperiféricas no quadro europeu".

Está em discussão na Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira um projecto de resolução apresentado pelo PSD/Madeira que visa precisamente a defesa integral do programa POSEI nas actuais condições, recomendando o reforço da sua dotação financeira e rejeitando qualquer tentativa de centralização das respetivas verbas no âmbito do Governo da República.

Para o PSD/Madeira, a defesa do POSEI "não é uma matéria meramente técnica ou orçamental", é antes "uma questão de justiça territorial, de respeito pelo estatuto ultraperiférico consagrado no direito europeu e de protecção de um sector primário que continua a ser pilar estruturante da economia regional e da soberania alimentar dos arquipélagos".