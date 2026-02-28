Bom dia. Fique a conhecer os principais temas que marcam o seu DIÁRIO de hoje.

16 anos de cadeia por abusar 129 vezes da filha. O arguido, pedreiro de profissão, iniciou os abusos sexuais no seu dia de aniversário. A menina tinha apenas 7 anos. Este é o assunto que faz manchete na edição impressa de hoje do DIÁRIO e que pode ler na página 14.

Mas há mais para ver na edição deste sábado. Novo tipo de dengue identificado na Madeira. Investigadores alertam que a Região apresenta condições para que, durante todo o ano, possam ocorrer eventos de transmissão.

"Há alguns provincianos aspirantes a queques de Lisboa [que são] centralistas". Em entrevista ao DIÁRIO, o secretário da Economia e líder do CDS/PP, aborda vários temas, com destaque para a Autonomia e as relações com o Estado. Sobre o Presidente da República eleito, espera que seja "menos fluente e mais influente nas decisões".

Fique também a saber que Futura habitação colectiva no Funchal impedida de ter AL. No novo regulamento que está a ser preparado pela CMF, a prioridade é o acesso à habitação, garante Jorge Carvalho.

E, por fim, Companhia aérea Binter reforça operação Madeira-Canárias.

