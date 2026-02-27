Número de turistas portugueses no Brasil cresce 35% em Janeiro

O número de turistas portugueses no Brasil aumentou em 2025 e a tendência manteve-se no início deste ano, com mais de 28 mil a rumarem para aquele país, num crescimento de 35%.

O Brasil é o destino internacional convidado da 36.ª edição da Better Tourism Lisbon Travel Market (BTL), que decorre em, Lisboa até domingo.

"Somente em janeiro de 2026, Portugal enviou mais de 28 mil turistas ao Brasil, um crescimento de 35% em relação ao mesmo mês de 2025", disse o presidente da Embratur, à margem da feira.

Segundo a entidade, que faz a promoção internacional do destino, no primeiro mês do ano a Europa cresceu para o Brasil 19% e Portugal alavancou este crescimento com os 35% de aumento de turistas nacionais.

"O Brasil vive um momento muito espetacular do turismo internacional. O Brasil, durante o ano de 2025, foi o país que mais cresceu no mundo. Crescemos 37%. O país que cresceu em segundo lugar foi o Egito, que cresceu 20%", sublinhou ainda Marcelo Freixo.

Segundo o responsável, em muito tem contribuído o aumento das rotas da TAP para o país e investimentos em novos hotéis como os do Grupo Vila Galé.

"O Brasil chegou a nove milhões de turistas internacionais, um país que nunca tinha passado a casa dos seis [milhões] e isso tem muita relação com 'a malha aérea' [ligações aéreas] e com o investimento em estrutura dos hotéis", sustentou.

Na quinta-feira, o Grupo Vila Galé anunciou que vai investir na construção de um novo hotel no Brasil, no centro histórico de João Pessoa, num investimento previsto de 100 milhões de reais (cerca de 16,5 milhões de euros) a começar a ser construído em outubro.

"A TAP hoje voa para 15 cidades brasileiras. É o grande emissor de turista internacional da Europa para o Brasil. E a Vila Galé entendeu já o que é o Brasil. E o Brasil está, nesse momento, numa prateleira muito especial do mundo", disse ainda Marcelo Freixo.

Em 2025, o número de turistas dos países europeus no Brasil cresceu em média 24%, comparando com 2024. "França e Portugal quase empatados", referiu.

O número de turistas portugueses em 2025 ascendeu a 273 mil, um crescimento de 25%.

"Acho que o mundo está buscando um turismo que dê essência à vida, dê um sentido. Mais do que viajar para bons negócios, que também fazem, acho que o turismo hoje é um lugar onde as pessoas buscam ser felizes, que a vida precisa fazer mais sentido. E acho que o Brasil entrou, nesse momento, num olhar mundial muito rico, muito bom. Acabámos de ter um Carnaval, crescemos 17% sem nenhum incidente, sem nenhum problema", concluiu.

A BTL, considerada a maior montra do setor de turismo em Portugal, começou na quarta-feira em Lisboa, na FIL, com a organização a apostar numa edição recorde, estimando mais visitantes que os 82 mil de 2025, um maior impacto económico e mais internacionalização.

A feira, que em 2025 recebeu cerca de 82 mil visitantes, decorre até 01 de março, sendo que os primeiros dois dias foram dedicados aos profissionais e hoje e no fim de semana ao público em geral.