Putin denuncia planos de ataque a dois gasodutos no Mar Negro

O Presidente russo, Vladimir Putin, denunciou hoje alegados planos de ataque aos gasodutos TurkStream e BlueStream, no Mar Negro, e pediu às forças de segurança russas para intensificarem os esforços para prevenir tais ataques.

"Há rumores de um possível bombardeamento dos nossos sistemas de gás no fundo do Mar Negro, os gasodutos TurkStream e BlueStream", afirmou Putin, numa intervenção feita durante uma reunião do Serviço Federal de Segurança da Rússia (FSB).

Os dois gasodutos submarinos, o BlueStream e o TurkStream, transportam gás natural da Rússia para a Turquia.

Putin já tinha acusado os países anglo-saxónicos de estarem por detrás das explosões ocorridas no primeiro ano da guerra na Ucrânia -- em setembro de 2022 -- em dois troços do gasoduto Nord Stream, no Mar Báltico, através do qual Moscovo fornecia gás à Alemanha e a outros países europeus.

No quarto aniversário da guerra na Ucrânia -- que hoje se assinala - o Presidente russo admitiu que o número de ataques terroristas em território nacional está a aumentar, manobras que atribuiu aos serviços de informações ucranianos.

"Não conseguiram infligir danos estratégicos à Rússia no campo de batalha, pelo que o inimigo está a recorrer ao terrorismo individual e em massa", apontou.

Isto inclui "bombardear cidades, sabotar infraestruturas e tentar assassinar funcionários do Governo e militares", acrescentou.

Putin acusou ainda a Ucrânia de tentar travar o processo de paz, de "abandonar as tentativas de chegar a um acordo diplomático" e de minar "tudo o que foi conseguido através de negociações".

Por isso, apelou aos serviços de segurança russos para que trabalhem com mais afinco para prevenir futuros ataques e reprimam "as atividades criminosas que promovem ideias russofóbicas e xenófobas e a intolerância religiosa".

Hoje mesmo foi registado um atentado suicida em Moscovo, quando um homem que transportava explosivos se fez explodir perto de um carro da polícia, matando um agente.

A Rússia reporta quase diariamente a detenção de cidadãos russos recrutados pelos serviços secretos ucranianos, garantindo que são aliciados com compensações financeiras altas para fazer atos de sabotagem em nome da Ucrânia.