PSD recomenda que saldo de gerência de três milhões em Machico resolva problema da Estrada da Queimada

Os membros eleitos pelo PSD na Assembleia Municipal de Machico fizeram várias recomendações ao Executivo Municipal sobre o destino do saldo de gerência superior a três milhões de euros apurado em 2025.

Através de nota à imprensa, os social-democratas criticam a gestão municipal, considerando que, apesar dos valores elevados transitados para 2026, o Executivo não corresponde às necessidades reais de um concelho que apresenta falta de manutenção nas acessibilidades, pavimentos, arruamentos e edifícios.

Na reunião, o Executivo propôs ainda a alteração da finalidade de um empréstimo aprovado para fresagem e asfaltagem de estradas, reconhecendo o "mau projecto" de 2024, que o PSD já havia votado contra. Os membros da Assembleia defenderam que essa verba devesse ser canalizada para a resolução do problema da Estrada da Queimada, situação que tem causado "muitos constrangimentos à população desde o seu encerramento".