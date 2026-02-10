PS exige fundamentação séria sobre opções em relação ao Hospital Dr. Nélio Mendonça

O PS voltou, hoje, a manifestar a sua oposição à intenção do Governo Regional de alienar o Hospital Dr. Nélio Mendonça, considerando inaceitável que uma decisão com impacto estrutural no sistema de saúde e na resposta social da Região seja sustentada num documento que não pode, com rigor, ser classificado como um verdadeiro estudo técnico.

As declarações do presidente do grupo parlamentar socialista surgem na sequência do pedido do estudo referente aos custos da conversão da actual infraestrutura hospitalar numa estrutura residencial para idosos. Tal como o DIÁRIO avançou, o Governo Regional aponta que esse custo seria superior a 100 milhões de euros. No entanto, o documento disponibilizado resume-se "essencialmente, a uma tabela de áreas, valores unitários genéricos e uma estimativa global, sem memória descritiva consistente, sem análise comparativa de cenários e sem qualquer avaliação custo-benefício devidamente fundamentada".

Paulo Cafôfo aponta que “uma tabela feita à pressa” não substitui um estudo sério. “Este pretenso «estudo» só agora apareceu pela posição firme do PS contra a venda do actual hospital. Não existem fundamentos técnicos sólidos que permitam concluir, de forma inequívoca, que a reutilização do edifício para fins públicos, nomeadamente na área da saúde, seja inviável ou desaconselhável”, constata.

Nesse sentido, o líder parlamentar socialista reafirma que a prioridade deve ser a afectação do Hospital Dr. Nélio Mendonça a uma função de interesse público, defendendo, em particular, a sua utilização como hospital complementar. Uma solução que, sustenta, permitiria reforçar a capacidade das estruturas de saúde da Região, resolver problemas crónicos do Sistema Regional de Saúde e valorizar um ativo público estratégico, em vez de o alienar.

“Decisões desta dimensão exigem transparência, rigor técnico e planeamento estratégico, e não podem ser justificadas com documentos incompletos que não sustentam, de forma consistente, a opção política que o Governo pretende impor”, adverte Paulo Cafôfo, assegurando que o PS continuará a exigir que o Governo Regional apresente estudos devidamente fundamentados, comparáveis e auditáveis, e a defender soluções que coloquem o interesse público, a saúde e a coesão social da Região “acima de opções apressadas, meramente financeiras ou com interesses escondidos”.