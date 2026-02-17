Cada vez mais funchalenses aderem aos serviços da Clínica em Casa

Desde o início da sua actividade, em 2020, a Clínica em Casa tem-se afirmado como uma solução inovadora para os funchalenses, que têm vindo a demonstrar uma confiança crescente nos seus serviços.

Lançada para dar resposta às dificuldades impostas pelas regras de confinamento e ao receio generalizado de frequentar unidades de saúde durante a pandemia, a clínica iniciou a sua operação com consultas médicas e serviços de enfermagem ao domicílio. Esta abordagem trouxe uma nova perspectiva aos cuidados de saúde, centrada no conforto, na segurança e na proximidade.

Com o passar do tempo, esta estratégia, alicerçada na qualidade dos serviços prestados, revelou-se mais do que uma solução temporária. A procura pelos serviços da Clínica em Casa tem crescido consistentemente, fruto da conveniência e da confiança gerada pela excelência no atendimento. O modelo de cuidados ao domicílio tem sido altamente valorizado por quem prefere o conforto de ser atendido em casa.

O sucesso alcançado levou à expansão dos serviços, com a integração posterior da fisioterapia ao domicílio. Esta inclusão respondeu a novas necessidades da população, complementando a oferta inicial e garantindo um acompanhamento ainda mais completo e personalizado. Actualmente, a Clínica em Casa é uma referência no Funchal, transformando os cuidados de saúde e consolidando-se como uma escolha de confiança para a comunidade local.

Para mais informações, visite: www.clinicaemcasa.pt