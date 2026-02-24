Governo estuda serviço ‘shuttle’ para resolver mobilidade na Ponta de São Lourenço

O presidente do Governo Regional da Madeira afirmou, esta terça-feira, no debate mensal da Assembleia Legislativa da Madeira, dedicado ao tema do turismo, que as decisões do Executivo na área da gestão de fluxos e ordenamento dos espaços mais procurados têm sido tomadas com base em informação técnica e planeamento.

O governante defendeu que as opções estratégicas exigem rigor e fundamentação. “Nós tomámos algumas decisões, convém estarmos munidos de um conjunto de dados”, declarou, sublinhando a necessidade de sustentar cada medida com estudos prévios.

Como exemplo, apontou a intervenção prevista para a Ponta de São Lourenço, uma das zonas naturais mais visitadas da Região. “Vou-lhe dar um exemplo: o que se passa na Ponta de São Lourenço. A nossa ideia é fazer um parque junto à rotunda, logo a seguir à rotunda, ao pé da zona franca. E depois termos um corredor de bicicletas, uma zona de circulação pedonal e termos um shuttle para levar os turistas até a Ponta de São Lourenço”.

Albuquerque respondia ao parlamentar do Chega, que num pedido de esclarecimento pediu soluções para os autocarros que saem "sempre lotados" daquele ponto turístico, e apontou os prejuízos na mobilidade para os residentes.

Segundo o presidente, o objectivo passa por organizar o acesso, melhorar as condições de mobilidade e reduzir a pressão automóvel na zona, criando alternativas mais sustentáveis. Ao mesmo tempo, garantiu que será acautelada a articulação entre a actividade turística e as necessidades da população local.

“Temos de levar em linha de conta a necessidade de garantir a acessibilidade entre a estrutura hoteleira e a Prainha para os residentes. Tudo isso está a ser estudado”, assegurou.

O chefe do Executivo recordou ainda que a aposta na promoção do percurso de São Lourenço surgiu como alternativa às levadas tradicionais, numa tentativa de distribuir melhor os fluxos de visitantes pelo território. “Este percurso de São Lourenço foi uma promoção que nós fizemos, alternativa, para minorar a pressão sobre as levadas tradicionais. Tem sido um sucesso. Agora estamos a melhorar, é preciso estudar para tomar as decisões”, concluiu.