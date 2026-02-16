Actor norte-americano Robert Duvall morre aos 95 anos

O ator norte-americano Robert Duvall, vencedor de um Óscar por "Amor e Compaixão" e nomeado por filmes como "O Padrinho" e "Apocalypse Now", morreu no domingo, aos 95 anos, anunciou hoje a mulher numa publicação nas redes sociais.

"Ontem, dissemos adeus ao meu querido marido, querido amigo e um dos maiores atores da nossa época", lê-se na publicação de Luciana Duvall, citada por vários órgãos de comunicação social norte-americanos.

De acordo com Luciana Duvall, "Bob morreu tranquilamente em casa, rodeado de amor e conforto". "Para o mundo, ele era um ator vencedor do Óscar, um realizador, um contador de histórias. Para mim, ele era simplesmente tudo", partilhou.