Sonia Latorre nomeada directora executiva da BNP Paribas Cardif para Portugal e Espanha

O BNP Paribas Cardif anunciou hoje a nomeação de Sonia Latorre como nova diretora executiva da seguradora para Portugal e Espanha desde 15 de fevereiro deste ano.

Em comunicado, a seguradora especializada em seguro de crédito destacou a experiência de mais de 20 anos da gestora, que se especializou em "crescimento de negócio, transformação estratégica e gestão de risco".

Latorre passou ainda Generali, GE Capital, Accenture, Admiral e Meridiano, tendo desempenhado diversos cargos de responsabilidade.

"Sonia Latorre continuará a desenvolver a estratégia da BNP Paribas Cardif em Espanha e Portugal, com base num modelo de negócio assente em parcerias estratégicas com parceiros-chave, como bancos e entidades de financiamento ao consumo", explica a seguradora em comunicado.