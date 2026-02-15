Nápoles empata com Roma e segue no pódio da Liga italiana às custas de Alisson

O campeão Nápoles manteve hoje o terceiro lugar da Liga italiana de futebol, ao empatar 2-2 na recepção à Roma, na 25.ª jornada, evitando a derrota com um golo do suplente Alisson Santos, emprestado pelo Sporting.

Lançado aos 70 minutos, numa altura em que os 'giallorossi' ganhavam por 2-1, o avançado brasileiro repôs a igualdade, aos 82, estreando-se a marcar ao segundo encontro pelos 'partenopei', aos quais chegou há quase duas semanas, cedido com opção de compra pelos bicampeões portugueses.

O Nápoles esteve a perder por duas vezes, face aos golos do neerlandês Donyell Malen (sete e 71 minutos), o segundo de penálti, mas respondeu por Leonardo Spinazzola (40), no seu reencontro com a Roma, e Alisson.

Cinco dias depois de terem sido eliminados frente ao Como nos quartos de final da Taça de Itália, através do desempate por grandes penalidades, os napolitanos falharam a terceira vitória consecutiva para a Serie A e têm 50 pontos, três acima dos romanos, que ocupam o quarto lugar, derradeiro de acesso à Liga dos Campeões da próxima temporada.

O campeonato é liderado pelo Inter Milão, com 61 pontos, após o triunfo caseiro sobre a Juventus (3-2), quinta, com 46, enquanto o AC Milan é segundo classificado, com 53, tendo vencido fora o penúltimo Pisa (2-1).

Nos outros desafios do dia, o Bolonha ganhou na visita ao Torino (2-1) e quebrou uma série de quatro derrotas, utilizando o português João Mário de início.

Os bolonheses subiram à oitava posição e somam os mesmos 33 pontos da Lazio, nona classificada, seguindo-se o Sassuolo, 10.º, com 32, que venceu fora a Udinese (2-1), 11.ª, e alcançou o seu adversário na tabela.

Cremonese e Génova empataram na Lombardia (0-0) e ocupam os 15.º e 16.º postos, respetivamente, ambos com 24 pontos, a três do Torino, 14.º.

Em zona de descida estão Fiorentina, Pisa e Verona, que se manteve no 20.º e derradeiro lugar, com 15 pontos, seis abaixo das posições de permanência, ao perder na visita ao Parma (2-1), 12.º, com 29, num jogo sentenciado pelo argentino Mateo Pellegrino em tempo de compensação.