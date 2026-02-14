Alverca empata em Tondela e complica situação dos beirões

O Alverca 'arrancou' hoje um empate 1-1 em casa do Tondela, em partida da 22.ª jornada da I Liga de futebol, resultado que mantém os tondelenses afastados da zona de manutenção.

Um golo do sérvio Marezi, logo aos quatro minutos, adiantou a formação ribatejana, que somou o quarto jogo sem vencer e que vinha de uma derrota com o Benfica, enquanto João Silva, já na reta final da partida, aos 80, 'salvou' um ponto para o Tondela, que já vai em seis jogos sem vencer, embora tenha somado a terceira igualdade consecutiva.

Com este empate, o Alverca segue tranquilamente no 10.º lugar, com 25 pontos, enquanto o Tondela está na zona de descida, sendo 17.º e penúltimo, com 15 pontos, a dois do 16.º, lugar de play-off de manutenção, e a quatro do 15.º, o Casa Pia, primeira equipa em zona de permanência.