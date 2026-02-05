Bulgária investiga divulgação de imagens íntimas filmadas em salões de beleza

A procuradoria de Burgas, na Bulgária, anunciou ontem a abertura de uma investigação e a realização de buscas após denúncias de clientes de salões de beleza que encontraram imagens íntimas, obtidas sem consentimento, em 'sites' pornográficos.

A investigação incide sobre a posse e distribuição de material pornográfico e envolve dois dos salões mais populares de Burgas, explicou o procurador local, Shtelyan Dimitrov, acrescentando que foram efetuadas buscas e apreensões em várias moradas, onde foram identificados dispositivos técnicos ligados à alegada atividade criminosa.

O advogado Rosen Diev, que representa cerca de 20 vítimas, incluindo uma menor, afirmou que o número de potenciais lesadas poderá ascender às centenas.

Diev indicou que as imagens de mulheres nuas foram partilhadas na rede social Telegram e em mais de 10 'sites' pornográficos pagos, enquanto a procuradoria referiu que foi interrompido o acesso e a distribuição de mais de 100 ficheiros de vídeo.

As autoridades não especificaram a localização dos servidores e domínios, mas confirmaram pedidos de cooperação a entidades estrangeiras.

A Comissão Búlgara para a Proteção de Dados Pessoais anunciou a abertura de procedimentos administrativos, incluindo inspeções, em salões de beleza de todo o país, adiantando que as gravações divulgadas não mostram os rostos das pessoas.

Entretanto, a procuradoria de Kazanlak abriu também uma investigação após denúncias semelhantes, ordenando inspeções a salões locais para apurar a existência de câmaras e a divulgação não autorizada de imagens.

A estação Nova TV noticiou ainda a divulgação de imagens de uma clínica ginecológica em Sófia, tendo o Ministério da Saúde da Bulgária informado que o ministro, Silvi Kirilov, ordenou uma inspeção imediata, na qual foi encontrada uma câmara no consultório.