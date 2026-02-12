Projecto 'Semear Saúde, Colher Sorrisos' sensibiliza alunos para a alimentação saudável

A Escola 2º e 3º Ciclos do Caniço acolheu o projecto 'Semear Saúde, Colher Sorrisos', numa parceria que junta a Secretaria Regional de Agricultura e Pescas e a Associação de Desenvolvimento da Costa Norte (ADENORMA).

A iniciativa tem como principal objectivo capacitar crianças, jovens e a população em geral para se tornarem agentes activos na produção e no consumo de rebentos, incentivando a adopção de hábitos alimentares mais saudáveis e sustentáveis.

Através de uma abordagem prática e pedagógica, os participantes têm a oportunidade de aprender o processo de germinação, compreender os benefícios nutricionais dos rebentos e experimentar a sua produção, reforçando a importância de escolhas alimentares conscientes desde a idade escolar. Para o efeito é-lhes entregue um pequeno germinador onde em apenas 5 dias conseguem cultivar os rebentos.

O secretário regional de Agricultura e Pescas, Nuno Maciel, esteve presente numa sessão de apresentação deste projecto dirigido a 80 alunos do 9.º ano deste polo de ensino.

Falando para uma plateia que encheu o auditório da escola, o governante enalteceu esta iniciativa que, em 2025, realizou 53 sessões em escolas, universidade bem como em várias instituições da Região.

O Governo Regional tem vindo a apostar numa política de proximidade entre os jovens e o sector agrícola. Esta iniciativa constitui uma forma simples e prática de sensibilizar os mais jovens para a importância de uma alimentação equilibrada, enquanto lhes dá a conhecer o mundo da agricultura, despertando o interesse pela produção sustentável Nuno Maciel, secretário regional de Agricultura e Pescas

Criado em 2015, o projecto tem vindo a evoluir com diferentes soluções pedagógicas, como o Germinador Sorrisos, o Germinador Canguru Sorrisos e o Germinador Frasquinhos.

Desde o seu início, já foram entregues 10.600 germinadores na Madeira, Porto Santo e Cabo Verde, consolidando o impacto educativo e social da iniciativa.