“Estamos preparados para discutir qualquer assunto, em qualquer dia.” A afirmação foi feita esta quinta-feira, dia 12, pelo presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, a propósito do debate mensal agendado para o próximo dia 24 na Assembleia Legislativa da Madeira.

O tema da iniciativa parlamentar ainda não é conhecido, mas o chefe do Executivo assegurou que será divulgado oportunamente. “Relativamente ao debate mensal do Governo, no dia 24, não há qualquer problema. Vamos anunciar o tema atempadamente. (…) Não precisamos de grandes preparações. Estamos no Governo e temos de ter um conhecimento exacto do que se está a passar”, declarou.

As palavras foram proferidas ao final da manhã, durante a visita às instalações da empresa Francisco Sá Leão, em Santa Quitéria, no Funchal.

Miguel Albuquerque sublinhou ainda a importância do contacto directo com o tecido empresarial. “É por isso que eu venho visitar as empresas, para não ficar numa redoma”, afirmou.