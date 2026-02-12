 DNOTICIAS.PT
Assembleia Legislativa Madeira

“Estamos preparados para discutir qualquer assunto, em qualquer dia”

Tema do debate mensal ainda não foi anunciado

None
Foto OD

“Estamos preparados para discutir qualquer assunto, em qualquer dia.” A afirmação foi feita esta quinta-feira, dia 12, pelo presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, a propósito do debate mensal agendado para o próximo dia 24 na Assembleia Legislativa da Madeira.

O tema da iniciativa parlamentar ainda não é conhecido, mas o chefe do Executivo assegurou que será divulgado oportunamente. “Relativamente ao debate mensal do Governo, no dia 24, não há qualquer problema. Vamos anunciar o tema atempadamente. (…) Não precisamos de grandes preparações. Estamos no Governo e temos de ter um conhecimento exacto do que se está a passar”, declarou.

As palavras foram proferidas ao final da manhã, durante a visita às instalações da empresa Francisco Sá Leão, em Santa Quitéria, no Funchal.

“Não é uma questão de propriedade, é uma questão de registo de propriedade”

Declarações de Miguel Albuquerque à margem de visita inaugural a empresa em Santa Quitéria

Miguel Albuquerque sublinhou ainda a importância do contacto directo com o tecido empresarial. “É por isso que eu venho visitar as empresas, para não ficar numa redoma”, afirmou.

0
 Comentários