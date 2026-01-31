Confirmados 49 mortos em deslizamento de terras na Indonésia há uma semana

A Agência Nacional de Busca e Salvamento da Indonésia (Basarnas) confirmou hoje que pelo menos 49 pessoas morreram no deslizamento de terras ocorrido há uma semana na ilha de Java.

O número pode porém ainda subir, uma vez que as equipas de resgate encontraram mais restos mortais, ainda em análise, enquanto procuram mais pessoas desaparecidas.

Em comunicado, as autoridades informaram que estão a ser identificados outros 16 sacos contendo restos mortais e que o número de mortes confirmadas poderá aumentar nas próximas horas.

Os socorristas tentam também localizar 15 pessoas que estavam em cerca de 30 casas soterradas pelos escombros após o deslizamento de terras na aldeia de Pasirlangu.

O acidente ocorreu às primeiras horas da manhã de 24 de janeiro, dias depois de fortes chuvas, informaram hoje as equipas de emergência.

O terreno instável representa um desafio para os socorristas e obrigou-os a interromper temporariamente as operações de busca pelo menos uma vez.

O Departamento de Meteorologia emitiu vários alertas na semana passada para a ilha de Java devido ao potencial de inundações e deslizamentos de terra causados ??pelo tempo extremo na região.

A Indonésia, a maior economia do sudeste asiático, composta por mais de 17.000 ilhas, sofre com numerosos incidentes relacionados com inundações e deslizamentos de terra durante a estação das chuvas, sobretudo entre novembro e março.