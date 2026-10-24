Três mortos num ataque ucraniano em território ocupado pela Rússia

Pelo menos três pessoas morreram hoje e outra ficou gravemente ferida num ataque ucraniano na zona controlada pela Rússia da região de Kharkiv, no nordeste da Ucrânia, anunciaram as autoridades russas.

"Três civis perderam a vida e uma mulher ficou gravemente ferida na sequência de um ataque de um drone ucraniano a um carro na aldeia de Pisky, na região de Kharkiv", indicou no Telegram o governador local nomeado por Moscovo, Vitali Gantchev.

Numa outra mensagem publicada também hoje nas redes sociais, o governador da região russa de Oriol, a cerca de 370 quilómetros a sul de Moscovo, reportou a morte de três outras pessoas, na sexta-feira, num ataque ucraniano com mísseis.

"É com profundo pesar que devo informar que os corpos de três pessoas foram encontrados durante os trabalhos de remoção dos escombros. As minhas mais sinceras condolências às famílias e aos amigos das vítimas", escreveu Andréi Klichkov.

Na quinta-feira, as autoridades tinham informado que oito pessoas ficaram feridas na sequência de um ataque a uma fábrica, que também provocou um incêndio.

Segundo alguns meios de comunicação russos e ucranianos, o alvo deste ataque era uma fábrica que produzia componentes posteriormente utilizados na indústria militar.