Três mortos em ataque israelita contra universidade em Gaza

Três pessoas morreram e oito ficaram feridas após um ataque aéreo israelita contra uma universidade em Gaza, segundo fontes palestinianas locais que também indicam outras quatro vítimas mortais noutros locais do território.

A agência de notícias France Presse contactou o exército israelita que disse estar a verificar esses dados.

O ataque de um drone israelita com "alvo" numa universidade islâmica de Gaza, na zona norte do território, matou três "membros da segurança" e feriu oito estudantes, disseram várias fontes da instituição de ensino à AFP.

O Hospital Al-Shifa, situado na cidade de Gaza, confirmou que após o ataque recebeu três corpos e assistiu oito feridos.

O Ministério da Educação do território palestiniano adiantou que, entre os estudantes feridos, que estavam em aulas no campus universitário, "alguns estão em estado grave" e lamentou "o silêncio mundial face aos ataques contra estudantes e universidades".

"Nos últimos seis dias, dez estudantes e professores foram mortos", afirmou o Ministério da Educação, acrescentando que "95% dos edifícios de instituições universitárias" foram danificadas nos três anos de guerra entre Israel e o Hamas.

De acordo com a Defesa Civil de Gaza, um serviço de socorro que atua sob a autoridade do movimento islâmico Hamas, quatro pessoas também foram mortas noutros locais do território.

Duas pessoas morreram num ataque aéreo em Khan Younès (sul), outra em Deir al-Balah (centro de Gaza) e uma quarta vítima foi na sequência de fogo israelita no norte da Faixa de Gaza, disse à AFP o porta-voz dos socorristas.

Israel e Hamas acusam-se mutuamente de violar o cessar-fogo que entrou em vigor em 10 de outubro de 2025, após dois anos de guerra desencadeada pelo ataque sem precedentes do movimento palestiniano em solo israelita em 07 de outubro de 2023.

Mais de 1.500 palestinianos foram mortos desde então, de acordo com o Ministério da Saúde de Gaza, sob o controlo do Hamas, cujos números são considerados fiáveis pela Organização das Nações Unidas (ONU).

Segundo o Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF), mais de 340 crianças foram mortas na Faixa de Gaza desde o início do cessar-fogo.

Desde o início da ofensiva israelita após os ataques do Hamas em 7 de outubro de 2023 - que causaram a morte a mais de 1.200 pessoas e em que 251 foram feitas reféns -, o número de mortos, em Gaza, ultrapassa os 74.469, enquanto o número de habitantes de Gaza feridos, muitos com amputações e ferimentos permanentes, ronda os 175.500, segundo dados do Ministério da Saúde.