Trump volta a instar Zelensky a fechar um acordo de paz com Putin

O Presidente norte-americano, Donald Trump, que tem exercido mais pressão sobre Volodymyr Zelensky do que sobre Vladimir Putin, referiu hoje que "quer que a Ucrânia feche um acordo" com a Rússia para pôr fim à guerra.

"É preciso que Zelensky tenha a vontade de acabar com esta guerra e, se não for esse o caso, as coisas vão acabar muito mal", advertiu o chefe de Estado norte-americano numa conversa com os jornalistas na Casa Branca sobre o encontro realizado hoje em Oslo entre o líder ucraniano e o negociador da Casa Branca, Steve Witkoff.

O republicano frisou que "gostaria de ver um acordo alcançado" e disse acreditar que "o ódio imenso" entre Zelensky e Putin é, "em grande medida, a razão pela qual não conseguiram chegar a um acordo" que encerre a guerra iniciada por Moscovo em fevereiro de 2022.

"Queremos que Zelensky chegue a um acordo. Ele pode fazê-lo (...). A Ucrânia deve ter a vontade de assinar um acordo, dado que os Estados Unidos gastaram uma fortuna, tal como a Europa. A Europa já está cansada de tudo isto e, se não chegarem a um acordo, a longo prazo, na minha opinião, a situação vai simplesmente piorar", alertou.

Trump recordou que o seu país entregou à Ucrânia "centenas de milhares de milhões de dólares" em ajuda e remessas de armas.

"Não recebemos nada em troca, a não ser um preço elevado do gasóleo", repetiu, referindo-se às suas acusações de que os ataques ucranianos a instalações energéticas russas encareceram os custos do combustível, preços que já estavam a disparar há meses devido à guerra que Washington trava há mais de sete meses contra o Irão.

As declarações do norte-americano surgem depois de ter assinado um acordo para a compra de combustível à Rússia e aliviado as sanções contra Moscovo, num momento de aumento das tensões entre o seu executivo e Zelensky, que denunciou atrasos nas entregas de mísseis intercetores Patriot, vitais para a defesa contra ataques russos.

Zelensky denunciou ainda interrupções no fluxo de informações norte-americanas e restrições no acesso ao Starshield (a versão militar por satélite do Starlink, o sistema de Elon Musk), utilizado pelo seu exército.

O Presidente ucraniano atribuiu tudo isto a uma alegada intenção da administração Trump de forçar a Ucrânia a capitular perante a Rússia, algo que Washington nega.

Após o seu encontro com Zelensky, Witkoff viaja na quarta-feira para São Petersburgo, para apresentar uma proposta, formulada pelo Presidente ucraniano, para retomar as conversações de paz.

Donald Trump adiantou também hoje que pediu a Vladimir Putin a libertação de Stephen Hubbard, um norte-americano detido na Rússia, dando a entender que um desfecho pode estar próximo.

"Falei com o Presidente Putin sobre o senhor Hubbard. Conversei longamente com ele sobre isso. Pedi-lhe que o libertasse", realçou o republicano.

"É tempo de trazer o senhor Hubbard de volta", acrescentou.