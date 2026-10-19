Pequeno reacendimento no incêndio da Rua das Maravilhas

Um pequeno reacendimento foi registado, ao início da tarde de hoje, no local do incêndio que deflagrou ontem num edifício na Rua das Maravilhas, no Funchal.

O alerta foi dado pelas 12 horas, depois de ter sido detectada a saída de fumo no local, levando os Bombeiros Sapadores do Funchal a mobilizar dois veículos e nove elementos para a ocorrência.

À chegada, os operacionais verificaram que se tratava apenas de fumo, tendo procedido à aplicação de água e à reviragem do entulho para controlar rapidamente a situação.

O incêndio deflagrou ontem na Rua das Maravilhas e mobilizou os Bombeiros Sapadores do Funchal e os Bombeiros Voluntários Madeirenses, além de uma ambulância da Cruz Vermelha Portuguesa e da Polícia de Segurança Pública. Na ocasião, uma testemunha ocular relatou que o tecto do edifício já teria colapsado.