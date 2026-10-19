Falhas no sistema informático do SNS em resolução

Os constrangimentos no sistema informático do SNS, que impediam médicos de passar receitas e consultar processos clínicos, começaram a ser resolvidos, com alguns a funcionaram pelas 12:00, segundo os Serviços Partilhados do Ministério da Saúde (SPMS).

Em resposta à agência Lusa, os SPMS explicaram que os constrangimentos registam-se desde cerca das 10:00 de hoje, devido a problemas no 'data center' da entidade.

"O problema foi identificado de imediato e as equipas técnicas estão a trabalhar para a rápida reposição de serviços e sistemas de apoio ao SNS" e, "pelas 12 horas, já se encontravam repostos alguns sistemas informáticos de apoio aos centros de saúde e hospitais", sublinham.

A entidade que gere os serviços de suporte e as tecnologias de informação do SNS agradece ainda "a colaboração e a compreensão dos profissionais e utentes".

A falha no sistema informático foi denunciada à Lusa pela Federação Nacional dos Médicos (Fnam), que alertou para a indisponibilidade da Prescrição Eletrónica Médica (PEM) e do Registo de Saúde Eletrónico (RSE) em várias unidades locais de saúde (ULS).

Em declarações à agência Lusa, a vice-presidente da Fnam, Joana Bordalo e Sá, afirmou que os médicos estavam impossibilitados de passar receitas e de consultar os processos eletrónicos dos doentes.

"Isto limita o nosso ato médico, é uma insegurança nas consultas que estamos a fazer, além de atrasar todo o nosso trabalho", disse, dando o seu próprio exemplo: "Estou em consulta neste momento e tenho a consulta toda atrasada por não estar a conseguir passar as receitas que os meus doentes precisam".

Lamentou que os utentes sejam os mais prejudicados, sobretudo os que têm hoje consulta num centro de saúde ou num hospital.