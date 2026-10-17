Rúben Micael, antigo jogador do Nacional, não ficou indiferente a mais uma derrota do Nacional, derrota, 0-1, diante da Sanjoanense e que ditou a eliminação da Taça de Portugal, e utilizou as redes sociais para fazer um apelo ao treinador Alexandre Santos.

“Alexandre o tempo que estive contigo e sei da tua seriedade, só te peço que olhes para o plantel e vejas realmente a equipa que tens e mudes com urgência. Senão tem honra e pede a demissão!!! Infelizmente anda gente a brincar com o clube. Não pactues com isso… Força Nacional”, refere a mensagem de Rúben Micael na sua página de Facebook