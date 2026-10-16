EUA afirmam que mais de 40 navios atravessaram Ormuz em 24 horas

Os Estados Unidos afirmaram que mais de 40 navios comerciais transitaram pelo estreito de Ormuz nas últimas 24 horas, apesar das restrições e ataques por parte do Irão na região.

"Apesar do ataque [ao navio GFS Pride], os navios comerciais continuam a transitar pelo estreito de Ormuz, cujas rotas principais permanecem livres de minas. Mais de 40 embarcações navegaram pela região nas últimas 24 horas", afirmou Comando Central dos Estados Unidos (CENTCOM), numa mensagem nas redes sociais.

Os norte-americanos denunciaram que o recente naufrágio o navio GFS Pride, com bandeira de Singapura, foi provocado por um míssil disparado pela Guarda Revolucionária iraniana.

O CENTCOM informou que o navio "foi atingido por um projétil da Guarda Revolucionária", depois de terem afirmado anteriormente que a embarcação afundou depois de colidir com uma mina naval.

"O navio afundou-se enquanto era rebocado em direção à costa", declarou o Comando.

"Apesar do ataque, os navios comerciais continuam a transitar pelo estreito de Ormuz, cujas rotas principais permanecem livres de minas; mais de 40 embarcações navegaram pela região nas últimas 24 horas", afirmou o CENTCOM numa mensagem publicada nas redes sociais.

Neste contexto, o Comando norte-americano negou as alegações de Teerão sobre o controlo do estreito de Ormuz, sublinhando que "os Estados Unidos e os seus parceiros regionais controlam o estreito, enquanto os navios comerciais continuam a transitar por esta via, apesar da agressão injustificada da Guarda Revolucionária".