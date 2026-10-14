Felipe VI sublinha que Ceuta e Melilla são fronteiras comuns da União Europeia

O Rei Felipe VI terminou hoje uma visita aos enclaves espanhóis no norte de África com novo apelo a boas relações com Marrocos e a reiterar que Ceuta e Melilla têm duas fronteiras externas e comuns da União Europeia.

"Melilla é Espanha e Melilla é Europa", disse hoje o chefe de Estado espanhol, no final da visita a Melilla.

Na terça-feira, em Ceuta, cidade onde no final de julho entraram ilegalmente mais de 70.000 pessoas de forma ilegal, a partir de Marrocos, Felipe VI tinha dito que também "Ceuta é Espanha e Ceuta é Europa".

A fronteira das duas cidades "é fronteira da União Europeia", sublinhou hoje o monarca.

"Qualquer ameaça à fronteira de um Estado-membro é portanto uma ameaça ao conjunto da União Europeia", afirmou.

Felipe VI defendeu que os espanhóis "são membros orgulhosos de uma união" de países democráticos que se rege pelo "império da lei e a dignidade da pessoa".

"Estamos preparados para defender os nossos valores e liberdades", afirmou o Rei de Espanha, que voltou hoje em Melilla, como já tinha feito em Ceuta, a defender boas relações da União Europeia e de Espanha com Marrocos, com vista à garantia da paz, segurança, estabilidade e cooperação regionais.

Felipe VI defendeu que "vale a pena trabalhar" para esse objetivo e reiterou que exige "boa fé" de todas as partes.

Estas visitas a Ceuta e Melilla foram as primeiras de Felipe VI aos dois enclaves e as primeiras em quase 20 anos de um chefe de Estado espanhol às duas cidades.

Felipe VI e a mulher, Letizia Ortiz, foram recebidos em Ceuta e Melilla por centenas de pessoas nas ruas, com saudações e vivas ao Rei e à Coroa espanhola, assim como gritos e cânticos que sublinhavam que as duas cidades são espanholas.

Foram nos dois casos banhos de massas de dimensão rara ou mesmo inédita em Espanha em relação ao chefe de Estado e à família real.

O Rei, que é chefe de Estado desde 2014, disse na quarta-feira em Ceuta que os dois enclaves são "parte irrenunciável" de Espanha e prometeu hoje, em Melilla, voltar às duas cidades.

O antecessor e pai de Felipe VI, o hoje rei emérito Juan Carlos I, só esteve em Ceuta e Melilla uma vez durante o seu reinado, em 2007, em visitas de algumas horas que desencadearam então uma crise diplomática com Marrocos.

Desta vez, até agora, não houve reação por parte das autoridades marroquinas à visita de Felipe VI a Ceuta e Melilla.