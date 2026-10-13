Felipe VI diz que Ceuta é "parte irrenunciável" de Espanha

O Rei Felipe VI disse hoje que Ceuta e Melilla são "parte irrenunciável de Espanha" e que tanto o Estado espanhol como a União Europeia devem manter boas relações com Marrocos.

"Ceuta é Espanha e Ceuta é Europa", disse o chefe de Estado espanhol, que falava em Ceuta, na primeira visita que fez à cidade, um enclave no norte de África, com fronteira com Marrocos, onde no final de julho entraram de forma ilegal mais de 70.000 pessoas em 24 horas.

Felipe VI qualificou o ocorrido no final de julho como uma violação das fronteiras espanholas e europeias e disse que foi "um choque para todos".