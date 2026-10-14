Presidente da República deseja recuperação sólida ao Papa e espera visita a Portugal em 2027

O Presidente da República, António José Seguro, manifestou hoje preocupação com a saúde do Papa Leão XIV e desejou-lhe uma recuperação sólida, esperando que tenha condições para visitar Portugal em 2027.

"Eu, sobretudo, fico preocupado que pudesse existir algum entrave na recuperação de saúde do Papa", afirmou o chefe de Estado, questionado pelos jornalistas sobre a possibilidade de a visita a Portugal no próximo ano ficar comprometida.

António José Seguro falava no Campo Militar de Santa Margarida, em Constância, distrito de Santarém, à margem do encerramento de um exercício de experimentação tecnológica militar, tendo manifestado o desejo de que o pontífice recupere e possa deslocar-se a Portugal.

"Desejo-lhe que ele tenha uma boa recuperação, uma recuperação, digamos, sólida e que tenha condições para visitar o nosso país no próximo ano", acrescentou.

O Papa Leão XIV passou uma noite tranquila no hospital Gemelli, em Roma, após ter sido submetido, na terça-feira, a uma cirurgia para remover o lobo inferior do pulmão direito, na sequência da confirmação de um diagnóstico de cancro, informou hoje o Vaticano.

Segundo o boletim médico divulgado após a intervenção cirúrgica, que durou 90 minutos, os exames confirmaram um adenocarcinoma pulmonar, cuja suspeita tinha surgido durante os exames pré-operatórios.

O Vaticano informou hoje que o pontífice passou uma noite tranquila, remetendo novas informações sobre o seu estado de saúde para mais tarde.

Na segunda-feira, a Santa Sé tinha anunciado o cancelamento de todas as audiências do Papa até 20 de outubro.

Leão XIV, primeiro Papa norte-americano da história, foi eleito em 08 de maio de 2025, sucedendo a Francisco, falecido aos 88 anos.